A Forni di Sopra l'albero di Natale solidale tra i più alti d’Italia

A Forni di Sopra l'albero di lana tra i più alti d'Italia! Con i suoi otto metri circa di altezza, l'albero natalizio è stato realizzato con più di quattromila mattonelle lavorate all’uncinetto.

"Tutte le mattonelle sono state realizzate durante la ferrea quarantena della primavera scorsa quando, obbligate in casa per molte settimane, mani volenterose di donne fornesi e non solo (molte mattonelle sono arrivate anche da altri paesi, alcune addirittura dal Belgio!) hanno dapprima riciclato colorati e vecchi gomitoli riposti da tempo nelle rispettive soffitte e poi, spinte dall’entusiasmo, alimentato anche dal passaparola, si sono messe al lavoro - spiegano le donne fornesi che lo hanno realizzato -. L’obiettivo, sicuramente raggiunto, era quello di sentirsi comunità, una grande ed unita famiglia veramente parte dello stesso paese, soprattutto in un momento difficile ed inquietante causato dal malefico virus che ha, lo sappiamo fin troppo bene, cambiato la nostra quotidianità.

Non un filo di lana è andato sprecato se ci ha simbolicamente aiutato a stare e sentirci insieme, ed ognuna fra le proprie mura domestiche ha contribuito a rallegrare in questo modo l’atmosfera natalizia di questo nostro magico paese: anche stando lontano abbiamo fatto in modo che tanti colori si tenessero per mano!

Ringraziamo quindi tutte le mani volenterose che hanno materialmente creato le mattonelle (non ci è possibile fare un elenco completo poiché, essendo state tantissime, rischiamo sicuramente di dimenticarne qualcuna); ringraziamo Legnolandia che ha realizzato la poderosa, nonché sicura, struttura e la stella a decorazione finale della stessa ed infine ringraziamo il Comune di Forni di Sopra e la Rete di Impresa #Dolomitiintuttiisensi che, concretizzandone l’esposizione, hanno creduto in questa idea, nata quasi in sordina ma poi rivelatasi molto piacevole ed ancor più appassionante.

E quale migliore occasione per augurare a tutti i nostri fornesi ad agli amici ospiti che hanno scelto Forni di Sopra per vivere momenti di vacanza, sport e gradevole spensieratezza, un sereno Natale ed un Anno nuovo che, mai come quest’anno, speriamo sinceramente, e di cuore, inizi veramente sotto una buona stella"!