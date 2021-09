A Friuli Doc si elegge Miss Friuli Venezia Giulia

Udine, in occasione della 27esima edizione di Friuli Doc, si prepara ad accogliere la finale regionale di Miss Friuli Venezia Giulia, valida per l’82esima edizione di Miss Italia.

Sabato 11 settembre alle 21, sul palco di Piazza Libertà, lo spettacolo organizzato dall’agenzia modashow.it, esclusivista del concorso in Fvg, presentato da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti che vedrà protagoniste tutte le ragazze che si sono aggiudicate le varie selezioni organizzate dal mese di giugno. Le concorrenti saranno protagoniste di una sfilata in body ufficiale del concorso e con una collezione di moda mare e abiti originali degli anni '50, '60 e '70 su musiche dell’epoca per ricordare costumi e suoni di un’epoca celebre e mai dimenticata.

Nel corso dello spettacolo, che andrà in onda in diretta su Telefriuli e sarà visibile anche in streaming sul sito www.telefriuli.it, si esibiranno poi, il comico friulano Sdrindule, la cantante Erika B e Andrea Cercego e Giorgia Rigato, coppia di ballerini del Club Diamante Fvg; la colonna sonora sarà curata da Roger dj.

Madrine dell’evento Jennifer Pavesi Miss Friuli Venezia Giulia 2019 e Marta Morsanutto Miss Friuli Venezia Giulia 2020. Nella finale di sabato, oltre alla elezione di Miss Friuli Venezia Giulia si eleggerà anche Miss Cinema Friuli Venezia Giulia; le vincitrici dei due titoli in palio si aggiudicheranno l’ammissione alle prefinali nazionali di Miss Italia.

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”. L'ingresso è gratuito e consentito solo con “Green Pass” fino a esaurimento dei posti disponibili.