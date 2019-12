A Gonars, Marcia in Rosa a favore dell'Andos Udine

L'anno volge al termine, ma la solidarietà non si ferma. Domenica 15 dicembre, dalle 9, l'appuntamento è a Gonars per la terza edizione della Marcia in Rosa, organizzata dall'associazione di marciatori “Amiis di Vie Rome”, in collaborazione con la Farmacia Tancredi.

La manifestazione ludico-motoria non è competitiva ed è aperta a tutti indipendentemente dall'età e dalle capacità tecniche: singoli, gruppi e famiglie, atleti, runner e persone che hanno semplicemente voglia di muoversi un po' in compagnia. Anche per chi non bada al cronometro, infatti, la corsa può essere un'occasione per fare un po' di sano movimento fisico in compagnia, divertendosi e scoprendo Gonars e i dintorni.

I partecipanti potranno scegliere tra tre percorsi di diversa lunghezza e segnalati da differenti colori: uno da 3 (indicato in rosa), uno da 6 (indicato in giallo) e uno da 15 chilometri (in rosso). I tragitti si svilupperanno lungo strade asfaltate e sterrate interamente pianeggianti e attraverseranno il territorio dei Comuni di Gonars, Porpetto e Castions di Strada. Ognuno è libero di correre o camminare, portando a termine il percorso scelto col passo a lui più congeniale. Il ritrovo è fissato dalle ore 9 di mattina in Piazza Gandin, dove ci si potrà anche iscrivere, con partenza (dallo stesso luogo) tra le 9.30 e le 10.

Il ricavato della manifestazione andrà a sostegno della borsa di studio sul linfonodo sentinella, sostenuta dall'Andos di Udine, l'associazione che da oltre 30 anni è impegnata nella sensibilizzazione contro il tumore al seno e offre supporto psicologico ed economico a chi ne è colpito.

L'iscrizione costa 3 euro per i soci Fiasp e 3,50 euro per i non tesserati; inoltre, con una donazione di 10 euro, si avrà in omaggio anche uno scaldacollo o una maglietta. Ci si può iscrivere presso la Farmacia Tancredi o direttamente il giorno della manifestazione.