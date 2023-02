A Gorizia arriva il mercatino di Peçots Party

Domenica 26 febbraio, a partire dalle 15, si terrà a Gorizia il quarto swap party organizzato dal Centro del Riuso Maistrassâ di Gemona e dal gruppo Fridays For Future Carnia, in collaborazione con l’Officina Giovani Aree Interne del Fvg. Lo scambio di vestiti sarà organizzato nel laboratorio di ceramica Asperitas di Sandra Olivieri, in via Trieste 103.

Dopo tre Peçots Party nell'ex provincia di Udine, è la volta di riproporre a Gorizia un’occasione preziosa per scoprire il bello dello scambio e del riutilizzo. Possiamo, infatti, svuotare i nostri armadi di vestiti ancora in buono stato ma che non usiamo più, per scambiarli con quelli di altri partecipanti, all’insegna di una visione del mondo più sostenibile e volta al riuso.

Ciascun partecipante potrà portare al massimo cinque capi (l’unica condizione è che siano in buono stato, ed esclusi intimo, costumi, scarpe e accessori), ai quali sarà assegnato un valore in gettoni. Con questi gettoni si potranno poi scegliere altri vestiti, per aggiornare il proprio guardaroba e al tempo stesso ridurre gli sprechi e la quantità di oggetti che ogni giorno finiscono in discarica.

“L’industria della moda - in particolare la fast fashion - è la seconda più inquinante al mondo dopo quella dei combustibili fossili, ed è tristemente famosa perché alimenta una filiera di lavoratori sottopagati e dai turni massacranti, dove i diritti umani vengono calpestati. Facciamo invece della seconda mano la nostra prima scelta!”, spiegano gli organizzatori.

L’evento è ospitato da Asperitas, un laboratorio di ceramica artistica e funzionale, con produzione propria e offerta di corsi di ceramica; durante il Peçots Party sarà possibile acquistare i prodotti realizzati dalle esperte mani di Sandra Olivieri.

Inoltre, come d’abitudine il pomeriggio sarà accompagnato da duo voci e suoni che si intrecciano, si fondono e si confondono. ConFusione duo nasce da un'amicizia fondata su umorismo discutibile, tè e buona musica e si evolve in un'alleanza artistica che dura dal 2016. Creato con l'idea di riproporre in chiave personale cover di tutti i generi, il duo formato da Marta Savorgnan (voce) e Margherita Cogoi (tastiera) ha cominciato a creare anche musica originale.

Per informazioni pecotsparty@gmail.com o Facebook e Instagram.