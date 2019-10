A Gorizia cresce la Stoviglioteca

Vi siete mai chiesti che fine facciano i piatti, le posate e i bicchieri usa e getta dopo essere stati usati? In questi anni, complice una maggiore consapevolezza sul riuso e il contenimento degli sprechi, soprattutto della plastica, l’associazione IdealGo di Gorizia ha preso l’iniziativa, creando la prima Stoviglioteca della regione.

Si tratta di un servizio che mette a disposizione 72 coperti composti da piatti, bicchieri, posate, brocche e tovaglie in plastica dura, atossica e lavabile in lavastoviglie per chiunque voglia organizzare una festa di compleanno, una festicciola semplice a casa o in qualsiasi luogo, in modo più sostenibile ed evitando di comprare articoli usa e getta. L’associazione offre in prestito le stoviglie per circa una settimana a tutti i suoi soci in maniera gratuita. Per accedere al servizio, quindi, è sufficiente iscriversi all’associazione.

“Anche se siamo attivi solo da sei mesi”, racconta Maria Macuz, socia della Stoviglioteca, “siamo già stati segnalati da gruppi Zero Waste. Finora il riscontro di pubblico è stato molto positivo. Abbiamo ricevuto prenotazioni di kit per ogni mese da tutta la regione. Gli interessati possono contattarci attraverso la pagina Facebook La Stoviglioteca di Gorizia. Sempre in linea con la filosofia del riuso e del contenimento della produzione di rifiuti, gestiamo anche la Pannolinoteca, un servizio rivolto ai genitori che desiderano avvicinarsi al mondo dei pannolini lavabili per bambini”.