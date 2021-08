A Gorizia è tempo di Folklore in città

Sono cominciate ieri sera in piazza Vittoria le iniziative del Festival Mondiale del Folklore di Gorizia organizzate dall’associazione culturale Etnos-Odv dove fino a sabato 28 agosto, dalle 19 alle 22, si potranno vedere i video delle passate edizioni del Festival che hanno fatto di Gorizia la capitale del Folklore internazionale per oltre 50 anni.

Sabato sera, sempre in piazza Vittoria, alle 21, dopo l’introduzione di un duo di flauto e arpa celtico, si terrà uno spettacolo con i gruppi folkloristici locali di Gorizia, Lucinico e Capriva del Friuli che proporranno dei balli congiunti dopo un lungo periodo di stop. Cuore della serata lo spettacolo degli sbandieratori di San Gemini. Domenica mattina, dalle 11, lo spettacolo si sposterà ai giardini pubblici di corso Verdi a Gorizia dove la banda di Nova Gorica si alternerà agli Sbandieratori di San Gemini e a un duo canoro russo.

“Abbiamo voluto creare una serata e una mattinata che lascino un segno in città, in ricordo di tutte le passate edizioni del festival mondiale del folklore che il prossimo anno arriverà alla 50esima edizione”, spiega Stefano Minniti, presidente dell’associazione culturale Etnos-odv. “Un piccolo spettacolo, quindi, in tutta sicurezza per dire ancora che il Covid non ha fermato l’amicizia tra i popoli e strizzare un occhio al 2022”.