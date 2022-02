A Gorizia il primo sportello a supporto del volontariato

Le associazioni attive nel Terzo settore, ovvero che non operano a scopo di lucro, hanno, da oggi, un aiuto in più. E’ stato, infatti, aperto a Gorizia il primo sportello di servizio al volontariato dell’Isontino che sarà ospitato nel complesso "Contavalle", in via Garzarolli 131, nella sede della Uildm, cui ci si potrà rivolgere ogni mercoledì dalle 15 alle 17.

L’iniziativa è stata presentata oggi da Giampiero Licinio, presidente della Fish, la Federazione italiana per il superamento dell'handicap, alla presenza del sindaco, Rodolfo Ziberna, dell’ assessore al welfare Silvana Romano, della presidente della Uildm, Alessandra Ferletti, del coordinatore regionale del progetto che ha vinto il bando predisposto dalla Regione, Pierpaolo Gregori e del presidente della Fondazione Contavalle, don Stefano Goina.

Lo sportello fornirà alle associazioni di volontariato una serie di consulenze che le aiuteranno a individuare i vari canali contributivi attivati dalla Regione e a sbrigare pratiche amministrative. Si tratta di un servizio che sarà attivato in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia.

Nel corso della conferenza stampa è stata sottolineata l'importanza della collaborazione fra gli enti pubblici, le associaoni e le altre realtà sociali per creare una rete di supporto ai cittadini che ne hanno bisogno. "Tanto più in un momento come quello attuale- ha rimarcato il sindaco Ziberna- in cui c'è assoluto bisogno di riprendere i contatti fra le persone e di far ripartire anche le attività di carattere sociale, fondamentali per una comunità che guarda al futuro".

Secondo l'assessore Romano "con questa iniziativa si affronta finalmente il problema creato dalle difficoltà che spesso le associazioni di volontariato sociale incontrano quando si ritrovano a doversi confrontare con la burocrazia- ha sottolineato l’assessore Romano- ed è quindi sacrosanto mettere in piedi delle strutture che possano aiutare i volontari a muoversi fra leggi, bandi e tutto ciò che riguarda gli aspetti amministrativi".