A Gorizia nasce il portale dedicato alla terza età

L’assessore al welfare, Silvana Romano li definisce “diversamente giovani”, ovvero i cittadini che hanno superato i 70 anni ma hanno ancora tanta voglia di assaporare le cose belle della vita. E di persone così, a Gorizia, ce ne sono tante, com’è emerso oggi, durante la presentazione del nuovo portale dedicato alla terza età.



“Certo, ci sono anche anziani che hanno perso la loro autonomia hanno bisogno di servizi mirati, come l’assistenza domiciliare in tutte le sue forme e, in alcuni casi di strutture protette - ha sottolineato l’assessore - ma sempre più ci troviamo di fronte a pensionati molti attivi che viaggiano, si impegnano nel sociale o in ambito culturale e in tante iniziative e ne abbiamo avuto conferma durante il lock down, quando abbiamo attivato un numero telefonico cui rivolgersi per qualsiasi necessità - riferisce la Romano- e tanti ci hanno chiesto spazi e attività per incontrarsi con altri, confrontarsi e dar vita a progetti da realizzare insieme. Si sono creati dei gruppi che fanno riferimento al Centro sociale polivalente in continua crescita. Oggi sono un centinaio ma continuano a crescere le adesioni ed è davvero bellissimo vedere queste persone “diversamente giovani” mordere ancora la vita. Sono un patrimonio che vogliamo tutelare e valorizzare".



E visto che anche fra gli over 70 molti sono diventati esperti navigatori su internet il Comune ha pensato di creare un portale dedicato ovvero, come ha spiegato la dirigente del settore welfare Maura Clementi “un'area del sito istituzionale dedicata all'accesso ai servizi ed interventi per gli anziani , con la rappresentazione delle strutture socio assistenziali comunali nonché dei diversi servizi e interventi che l’amministrazione offre a questo delicato target di popolazione Si ha la consapevolezza che a visitare il portale dedicato saranno soprattutto i familiari degli anziani, anche se nutriamo la speranza che anche qualche persona più in là con gli anni sappia destreggiarsi nel "navigare" su un portale. In questa parte del sito vengono messi in evidenza tutti gli interventi e servizi come telefono amico, servizio di assistenza domiciliare, telesoccorso, accesso a contributi per poter avere una badante/assistente familiare, contributi per acquistare privatamente servizi assistenziali o per i caregivers, modalità di accesso alla distribuzione di pasti al domicili; agli appartamenti protetti per anziani o presso una struttura residenziale tra cui quella comunale "A. Culot"”.Durante la presentazione è stato evidenziato che il Comune di Gorizia segue 1.453 anziani di cui 1144 over 75 e 309 fra i 65 e i 74 anni e la spesa complessiva per gli anziani ammonta a circa a oltre 10 milioni con tantissime prestazioni sia per le persone in difficoltà, anche motoria, come i servizi domiciliari, dai pasti alla cura dell’igiene, sia per le persone che mantengono la loro autonomia e che hanno come punto di riferimento il Cento sociale Polivalente dove si svolgono diverse attività.