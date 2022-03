A Gorizia nuova viabilità per salvare i parcheggi in via Petrarca

Salvaguardare gli stalli per la sosta delle auto lungo via Petrarca, favorendo l’afflusso di persone al mercato del giovedì. Questa la duplice finalità della delibera con cui la giunta comunale, su proposta dell’assessore al commercio, Roberto Sartori, ha stabilito una serie di modifiche alla viabilità di via Petrarca, dopo essersi confrontata con i titolari delle attività commerciali della via, e di piazza Cesare Battisti e aver giustamente condiviso con loro la soluzione. Quest’ultima, in particolare, è oggetto della modifica più sostanziale, che prevede l’inversione del senso unico di marcia intorno al piazzale, che da domani dovrà procedere in senso orario.



Chi si immette in via Petrarca, per raggiungere via Rismondo dovrà dunque svoltare a sinistra prima del parcheggio e non dopo di esso, come invece avviene oggi. Altro esempio, chi arriva da via Rismondo, per raggiungere via Petrarca sarà obbligato a svoltare a sinistra, verso il lato della piazza su cui si affaccia la caserma “Guella”, e non più a destra. Via Petrarca, invece, sarà interessata da modifiche solo nel suo tratto finale, all’incrocio con via Cadorna, che passerà dall’attuale doppio senso di marcia al senso unico in direzione via Cadorna.



Queste modifiche, oltre a far sorgere 10 posti auto in più rispetto alla situazione attuale, consentiranno di lasciare via Petrarca aperta al transito, seppure parzialmente, e con la disponibilità dei posti auto anche il giovedì mattina, momento del mercato settimanale.L’esigenza di intervenire sulla viabilità della zona è sorta infatti proprio in seguito all’estensione della location del mercato del giovedì, con diversi espositori che, oltre ai Giardini pubblici, hanno iniziato a occupare anche gli spazi di piazza Battisti. Una ulteriore modifica riguarderà la viabilità esclusivamente per la mattinata del giovedì. Per consentire l’attraversamento della strada in piena sicurezza da parte dei fruitori del mercato, sarà interrotta la circolazione limitatamente al tratto di via Petrarca corrispondente a piazza Battisti.Le auto potranno quindi immettersi in via Petrarca, svoltare obbligatoriamente a sinistra e completare il giro del piazzale per ritornare in via Petrarca e infine raggiungere via Cadorna. Una modifica obbligata, anche in questo caso, da motivazioni di sicurezza che non possono essere sottovalutate.