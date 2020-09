A Gorizia seggio speciale per i positivi al Covid in quarantena

Voto garantito anche per chi è in quarantena o positivo al Covid-19. In occasione del referendum di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, il Comune di Gorizia in accordo con la Prefettura e il Ministero degli Interni, ha chiesto al Comitato CRI goriziano di costituire un seggio elettorale speciale, denominato n. 18 quater, da assegnare alla sezione ospedaliera di Gorizia ubicata presso il Palabrumati in Piazza Divisione Mantova numero 2.

Il seggio speciale mobile è formato da tre volontari, il presidente Federico Pellegatti e i due scrutatori Michela Sacchi e Janez Contin, nonchè una supplente, Beatrice Picciuilin. Tutti sono in possesso dei particolari requisiti previsti dalla normativa vigente in materia elettorale e nominati con decreto dal Sindaco del capoluogo isontino. Lo scopo del seggio mobile, per la prima volta introdotto nelle operazioni di voto per il referendum costituzionale 2020, è quello di raccogliere il voto presso le dimore delle persone in quarantena o risultati COVID 19 positivi.



Al riguardo, i volontari selezionati per soddisfare l’esigenza in parola sono stati adeguatamente formati in materia di gestione delle procedure COVID -19, in possesso del diploma di scuola media superiore, residenti ed iscritti nelle liste elettorali del comune di Gorizia eI Volontari hanno partecipato nel locale Ufficio Elettorale a due sessioni informative, relative alle norme generali di legge sul referendum, alla gestione organizzativa del seggio mobile e sulle modalità di raccolta del voto, nonché sulla documentazione da compilare. Il seggio mobile, costituito con un mezzo CRI del comitato locale, in sostanza si è occupato esclusivamente della raccolta del voto presso i domicili delle persone iscritte e della verbalizzazione di tale attività, provvedendo successivamente a riversare le schede votate raccolte nell’L’attività relativa al referendum dimostra ancora una volta come, di supportare le Istituzioni locali, ma in particolare la cittadinanza con problemi sanitari che senza l’intervento ad hoc della CRI non avrebbe potrebbe esercitare il diritto al voto.Il presidente del seggio speciale mobileal termine della due giorni di raccolta voti, si è dimostrato particolarmente soddisfatto per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato e per la sinergia dimostrata tra le diverse Istituzioni locali in campo che prontamente hanno collaborato per il buon esito della raccolta voti.