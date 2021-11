A Gorizia, Seminario di Meteorologia Aeronautica

Nel contesto dell’alternanza Scuola Lavoro, si è recentemente instaurata una proficua collaborazione tra l’Associazione Arma Aeronautica di Gorizia e l’Isis Nautico-Galvani di Trieste.

Facendo ognuno riferimento ai propri fini e compiti istituzionali, sono in corso d’esame molteplici offerte formative che vanno ad arricchire il bagaglio tecnico e culturale degli studenti, per favorire una maggiore qualificazione e specializzazione per un più rapido ingresso sul mercato del lavoro.

Nella sala riunioni Collio del Best Western Palace Hotel di Gorizia, grazie alle rigorose misure di igienizzazione, sanificazione e sicurezza mese in atto dalla dirigenza per conseguire il massimo rispetto dell’attuale normativa di contrasto alla diffusione della pandemia da Covid 19, il 3 novembre avrà inizio il Seminario di Meteorologia aeronautica, svolto gratuitamente dall’Associazione Arma Aeronautica a favore degli studenti del 5° anno della Sezione aeronautica dell’Istituto.