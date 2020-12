A Gorizia si accende il Natale

"Abbiamo acceso le luci di Natale", commenta il sindaco Rodolfo Ziberna. "Gorizia è bellissima. E, in piazza Vittoria, questo coloratissimo albero, omaggio alla città della Cciaa Venezia Giulia, è stato subito adottato dai bambini. Bellissimo vederli rincorrersi fra le luci delle installazioni natalizie. Grazie all'assessore Sartori e al personale del Comune".

"Un gruppo di operatori economici, insieme ai volontari di via Rastello, in collaborazione con altre realtà e l'Amministrazione, ha realizzato un percorso presepi lungo la via. Bravissimi. Saranno esposti nelle vetrine vuote dei negozi e li si potrà ammirare sempre distanziati e con la mascherina".

"Permettemi di ringraziare di cuore il presidente e la giunta camerale della Cciaa Venezia Giulia che ha finanziato parte dell'allestimento e aveva già prenotato le casette per i mercatini di Natale. Purtroppo, sia i mercatini sia la pista di ghiaccio sono stati "spazzati" via dalle misure anti Covid 19. Ma Gorizia sarà bella e viva ugualmente perché sono certo che i Goriziani non mancheranno, nel rispetto delle regole, di frequentarla e di fare gli acquisti nei negozi cittadini. Un grandissimo abbraccio a tutti", conclude Ziberna.