A Gorizia successo per Ripuliamoci Challenge

Nuovo successo per l'iniziativa ecologica Ripuliamoci Challenge, che si è svolta domenica mattina a Gorizia, in via Dei Porci, non distante dagli argini del fiume Isonzo, e alla quale hanno partecipato una decina di volontari.

Fra gli altri, oltre a Manuela Ghirardi, Martina Sfiligoi, Giuseppe Sansone, Cristina Marassi e Stefano Boldrini, presente anche il consigliere comunale della Lega, Andrea Tomasella, referente dell'iniziativa e da tempo impegnato sul tema del contrasto all'abbandono abusivo di rifiuti.

"Ringrazio l'assessorato all'ambiente e Isa Ambiente per aver supportato l'iniziativa, così come i volontari per il grande impegno e l'ottimo lavoro svolto visto che abbiamo raccolto una grande quantità di rifiuti, fra cui copertoni, sedili d'auto, sacchi di immondizia, i resti di un'aspirapolvere e sanitari da bagno, bottiglie in plastica, vetro, bidoni in ferro, residui di polistirolo e un triciclo".

"Oltre a queste importanti iniziative ecologiche, un efficace strumento per contrastare l'abbandono abusivo di rifiuti sarebbero le fototrappole. Dato che in consiglio comunale abbiamo recentemente approvato il regolamento che ne consente l'utilizzo - conclude Tomasella - l'auspicio è che vengano presto installate queste nuove tecnologie nelle zone della nostra città dove gli abbandoni abusivi si verificano con preoccupante regolarità".