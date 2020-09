A Gorizia torna l'iniziativa green Puliamo il Mondo

Torna anche quest'anno a Gorizia "Puliamo il Mondo" la più importante iniziativa di volontariato ambientale del Paese coordinata da Legambiente. Questa edizione speziale si svolge grazie al contributo di Vallelata che ha indetto un concorso tra i parchi e i giardini d'Italia e che ha visto quello dell'Isonzo di Campagnuzza-Sant'Andrea il più quotato in regione con 163 voti! Il parco, di circa 20 ettari, richiede al momento grandi attenzioni per preservarne la sicurezza, la bellezza e la fruibilità. L'iniziativa si svolgerà sabato 19 settembre dalle 9.00 alle 13.00 e vuole coinvolgere cittadini e consumatori in attività di pulizia di parchi e aree verdi. L'iniziativa è organizzata con il patrocinio dell'Assessorato all'Ambiente del Comune di Gorizia, con la collaborazione del gruppo "Amici del Parco dell'Isonzo Campagnuzza-Sant'Andrea" e la partecipazione dei volontari di protezione civile A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini), sezione di Gorizia. L'invito a partecipare alla giornata ecologica è rivolto a tutti i cittadini. Per motivi legati all'emergenza covid è necessario iscriversi sul sito https://puliamoiltuoparco.vallelata.it/