Giovedì 3 giugno, a Gorizia, tutti a scuola in bici per la nuova edizione della Giornata mondiale della bicicletta, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta ha scelto di puntare sul bike to school. Al centro della giornata il percorso casa-scuola con numerose iniziative per invitare i ragazzi e le famiglie all’uso quotidiano della bici ma anche per chiedere alla politica locale e nazionale di intervenire per migliorare e incentivare il bike to school (realizzando ciclabili, introducendo zone 30 o semplicemente sistemando il manto stradale).

Tutti temi attuali anche a Gorizia. Tra le carenze della nuova ciclabile in Corso Italia abbiamo rilevato il manto stradale sconnesso, da rifare quanto prima per rendere più sicuro il transito. Proprio la ciclabile del Corso può essere una dorsale importante per raggiungere le scuole cittadine, molte delle quali distano poche centinaia di metri dal Corso. Invitiamo quindi l’amministrazione comunale a realizzare quanto prima collegamenti sicuri – ciclabili o zone 30 – per favorire la mobilità casa-scuola nella massima sicurezza.

E naturalmente invitiamo tutti giovedì ad usare la bici per andare a scuola, al lavoro, a fare la spesa e per ogni spostamento in città.



Qui di seguito il link alla pagina della rivista ufficiale della FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta):