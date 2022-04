A Grado un'innovativa esperienza commerciale

Nell'Isola del Sole la clientela, specie nella stagione estiva, non è certamente solo italiana. Nasce così un'idea innovativa per comunicare in modo originale. “Il mio lavoro è fatto di un dialogo emozionale", racconta la titolare dell'attività, Silvia Zia. "Così, il negozio sarà dotato, il primo in Europa, di cuffie di traduzione simultanea per le clienti. Con a disposizione 20 lingue diverse”.

Essere dalla parte della clientela, dunque, anche con questi accorgimenti frutto d'innovazione e tecnologia. Che a Silvia Zia sono sempre stati a cuore.

Dopo aver aperto, ormai parecchi anni fa, la piccola ma certamente particolare boutique di Monfalcone e aver avviato l'esperienza dell'attività 'itinerante', domenica scorsa ha inaugurato il suo secondo punto vendita a Grado, al civico 4 di via Dante Alighieri.

Silsorì. Immutato il brand, un'immagine che l'accompagna commercialmente ed emotivamente da tempo. Ma sulla vetrina un indizio importante “Non solo curvy”. Anche se, va detto, da sempre la proposta di Zia si concentra sulle donne le cui taglie richiedono una cura e una professionalità particolari. "Fare impresa, e al femminile, è davvero possibile, anche in tempi di crisi come quelli che stiamo attraversando ormai da parecchi anni. Basta armarsi di tenacia e inventiva, coniugando saperi artigianali e nuove tecnologie".

Qualità che Zia conosce molto bene e vuol mettere a frutto anche con la nuova esperienza gradese. L'intento è quello di far scoprire un ambiente famigliare in cui l’attenzione per le clienti, la qualità e il servizio personalizzato sono i primi e irriducibili valori. “Il nostro negozio si rivolge a tutti i tipi di donne. Vestiamo dalla 42 alla 60, selezioniamo materiali e prodotti di qualità. Per questo tutti i nostri capi sono realizzati prevalentemente in Italia e, spesso, ci rivolgiamo a esperti artigiani. La lavorazione di materiali ecologici troverà sempre spazio sui nostri scaffali, assieme ai cappelli e ai foulard più stilosi. Originalità, taglie curvy, servizio sartoriale, consulenza d’immagine, accessori moda sono i punti di forza di Silsorì”.

La moda, secondo Silvia Zia, deve rivedere molto in fatto di proposte, atteggiamenti e comunicazione e lei riflette sul suo ruolo di imprenditrice in questo settore in difficoltà da anni.