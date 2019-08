A Herat formati nuovi istruttori afghani

Si è conclusa la formazione dei nuovi istruttori di Counter Improvised Explosive Device (C-IED) dell’Afghan National Defence e Security Forces (ANDSF) presso il Train Advise Assist Command West (TAAC-W) di Herat.



Con il corso concluso si incrementano le capacità dell’ANDSF di mitigare il rischio derivante da questi particolari ordigni, impiegati dalle fazioni antigovernative e terroristiche. Da ora in poi, i neo istruttori sono in grado di svolgere autonomamente sia i corsi per specializzare altro personale delle Forze di Sicurezza afghane, sia lezioni a favore della popolazione, in particolare nelle scuole.



Durante le attività d’istruzione, tenute da personale dell’Arma del Genio dell’Esercito Italiano, i frequentatori afghani hanno impiegato tutti gli ausili didattici, i simulacri degli ordigni in uso, ed operato all’interno di ambienti che riproducono condizioni reali (strade, abitazioni e autovetture), realizzati dai militari italiani per svolgere le attività addestrative.



“Oltre all’attività di addestramento - spiega il Generale di Brigata Giovanni Parmiggiani Comandante del TAAC-W, attualmente a guida Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” - siamo impegnati in attività di consulenza e assistenza a favore degli Staff dei diversi comandi militari e di polizia presenti in tutta la regione. In particolare, tale compito viene svolto dagli uomini e donne del Military Advisor Team (MAT) per l’Esercito afghano e del Police Advisor Team (PAT) per la Polizia. La nostra attività è rivolta anche alle realtà civili, sia pubbliche che private presenti sul territorio, divenendo un punto di riferimento per la società civile in sinergia con i colleghi afghani delle Forze di Sicurezza”.



Resolute Support Mission è composta da militari di 41 nazioni, tutti uniti in un unico scopo, quello di contribuire all’addestramento, all’assistenza e alla consulenza a favore delle Istituzioni e delle Forze di Sicurezza locali al fine di facilitare le condizioni per la creazione di uno stato di diritto, Istituzioni credibili e trasparenti, ma soprattutto, Forze di Sicurezza autonome e ben equipaggiate. Questo percorso sta portando le Forze di Sicurezza afghane ad assumere il compito di garantire la sicurezza del Paese e dei propri connazionali.