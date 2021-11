A Idea Natale si presenta la stagione invernale

La partenza e l’andamento di Idea Natale dimostrano l’attesa e il bisogno di questa rassegna visitabile gratuitamente fino a lunedì 22 novembre. E’ un evento di cui mai come quest'anno si sente la necessità per tornare alla normalità, per fare felici gli altri con un pensiero, grande o piccolo che sia, per fare in tempo gli acquisti natalizi portando a casa un po’ di ottimismo e fiducia.

Molto spesso, durante la scelta e l’acquisto fra addobbi di ogni foggia e colore, raffinate illuminazioni, presepi fatti a mano, caldi indumenti per l’inverno, classici e stravaganti cappelli, marmellate e infusi naturali, dolci tipici e golose leccornie artigianali, libri e pietre preziose, oggetti d’arredamento…i visitatori fanno tesoro dei suggerimenti e tendenze con cui gli espositori hanno allestito lo stand creando atmosfere da riproporre a poi casa propria.

Idea Natale è originale anche nei momenti di intrattenimento che offre gratuitamente al pubblico. Tra gli eventi di sabato 20 novembre.

Ai bambini sono dedicate (dalle 15.00 alle 16.30) le letture animate di libri accompagnate da brevi spettacoli di giocoleria a cura dell'Associazione Librilliamo, progetto europeo che ha lo scopo di promuovere la lettura ad alta voce di libri ai bambini negli asili, scuole, piazze, teatri ed ospedali. Sempre ai più piccoli sono rivolti i giri in carrozza o su dolcissimi pony per il… battesimo della sella, nell’area esterna del padiglione 6.

Idea Natale è anche la colonna sonora delle feste con musica dal vivo nell’area eventi del padiglione 6 dove domani (sabato) alle 17.30, si esibirà la band di Sara Righetto per “Xmas Project”: atmosfera natalizia da film, raffinata e travolgente. Una band con un repertorio totalmente dedicato al Natale tra funk, soul, canzoni tradizionali e grandi classici firmati dai più grandi autori.

Per chi soffre di celiachia, c’è un menu delle feste tutto da imparare e gustare grazie allo showcooking che Academia del Gusto FVG e AIC Fvg propongono alle 12.00 al padiglione 7 dove il pomeriggi prosegue con la pasticcerie natalizia e il laboratorio per bambini su come addobbare l’albero. Nella cucina-laboratorio di Idea Natale si parla, si gusta e si imparano le lingue cucinando, domani tocca all’arabo con lo showcooking delle 16.00 sui piatti tipici delle feste.

Sappada si mette in bella mostra in Fiera con diverse realtà commerciali e la locale Scuola Sci. Idea Natale diventa il trampolino di lancio per la proiezione in anteprima nazionale dello spot "EcoEroi", ideato e prodotto dall'amministrazione comunale di Sappada sul progetto Plastic Free. "Vogliamo promuovere il turismo di prossimità, grande risorsa per Sappada, attraverso la presenza di alcune delle nostre attività commerciali e raccontando al pubblico tutte le esperienze gastronomiche, e non solo, che si possono vivere a Sappada, anche per una gita fuori porta o per un lungo week end" dichiara il presidente del Consorzio Fabrizio Piller Roner che interverrà all’incontro delle 16.30 (pad. 6) insieme al Direttore del Consorzio Monica Bertarelli e al campione olimpico e assessore allo sport e turismo di Sappada Silvio Fauner.

Presentazione in prima assoluta del romanzo fantasy “Il mistero delle nove perle” che Morganti Editori presenta alle 10.30 raccontando le vicende di Babbo Natale e della moglie Natalina in Friuli Venezia Giulia. I due mitici personaggi lasciano la Lapponia e si impegnano nel ritrovamento di alcune magiche perle, nascoste dal musicista esoterista Giorgio Mainerio in otto castelli, realmente esistenti in regione. Nel viaggio li accompagna Rudolph, la più famosa delle renne, in grado di trasformarsi in cane. Saranno presenti gli scrittori Gabriella Bucco, Stefania Conte, Maria Cristina Vitali.

Il frico come non l’hanno mai raccontato! Il primo giallo gastronomico made in Fvg. Sempre a cura di Morganti Editori la presentazione, alle 11.30, di "Fricokiller", originale antologia di racconti giallo-noir in cui il piatto icona della cucina regionale, il frico, mostra un lato inaspettato, quello che lo trasforma in veicolo e movente di un crimine. Tutte le storie sono ambientate in città o paesi del Friuli Venezia Giulia. E’ il primo giallo gastronomico made in FVG che trasforma l’ottimo frico nel cattivo e amaro ingrediente di un delitto. Saranno presenti gli scrittori Gabriella Bucco, Stefania Conte, Paolo Morganti, Fabio Piuzzi, Nicola Skert e Maria Cristina Vitali.

Tutti gli eventi sono online sul sito di Idea Natale .

Gli orari (entrata e uscita separata dall’ingresso ovest): sabato e domenica 10-20; lunedì 10.00 – 18.00.

Ingresso gratuito. Info e modalità di accesso su www.ideanatale.it