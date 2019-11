A IdeaNatale, tanti regali da mettere sotto l’albero

E’ proprio vero che a IdeaNatale non si rinuncia. Nonostante la pioggia, anche oggi negli stand della Fiera di Udine si sono dati appuntamento numerosi visitatori, curiosi e impazienti di vedere con i propri occhi e toccare con le proprie mani quello che gli oltre 150 aziende hanno esposto e presentato al meglio per motivare la meraviglia e gli acquisti. Sì, perché a IdeaNatale lo shopping non manca ed è quasi impossibile uscire dalla Fiera senza aver acquistato qualcosa di particolare.

Molte volte la scelta cade sul bell’oggetto fine a se stesso, ma altrettanto spesso si punta su qualcosa di utile, di sano, che fa bene al corpo e alla mente: preziosi stimmi di zafferano a salutari tisane, pratiche borse di stoffa, particolarissime luci per illuminare l’albero e la casa, caldi e soffici piumini per l’inverno fatti di piuma o di fibra di mais 100% naturale, valida alternativa ecofriendly al piumino.

Fin dall’ingresso, IdeaNatale accoglie il pubblico con un grande presepe allestito dall’Associazione Vivistolvizza: anche all’interno dei padiglioni il presepe, simbolo per eccellenza del Natale, è proposto in moltissime varianti e in diverse misure, anche micro. Visitare IdeaNatale significa anche aggiornarsi sugli eventi natalizi che a dicembre animeranno il territorio, ispirarsi sul menù delle Feste assistendo al ricchissimo programma di attività che gli Chef dell’Associazione Cuochi di Udine propone ogni giorno in Fiera pensando anche alle esigenze dei celiaci e dei vegetariani.

L’agenda degli appuntamenti di sabato 16 novembre a IdeaNatale con stand aperti dalle 9.30 alle 20 e ingresso gratuito.

Nel Padiglione 7 Stand Associazione Cuochi Udine alle 9.30 primo Concorso Mystery Box a coppie per allievi delle scuole alberghiere. Concorrenti a coppie dovranno realizzare una ricetta con l’obbligo dell’utilizzo degli ingredienti contenuti nella “Mystery Box”. La coppia vincitrice avrà la possibilità di partecipare ad una settimana di formazione in un ristorante stellato della nostra regione.

Nel Padiglione 6 – Area Eventi alle 11 Udine 8 ½, itinerari insoliti per inventare una città. Incontro con Paolo Medeossi a cura di Gaspari Editore.

Nel Padiglione 7 Stand Associazione Cuochi Udine alle 12 “Il Molino in Cucina”. Ricetta Gluten Free con le farine del Molino Pussini e la Professionista Aic Fvg e Lady Chef Eleonora Franco.

Sempre nel Padiglione 7, alle 13, secondo Concorso Mystery Box Professional. Il cuoco professionista dovrà realizzare una ricetta con l’obbligo dell’utilizzo degli ingredienti contenuti nella “Mystery Box”. Proprio come in tv…uno spettacolo da non perdere!

Nel Padiglione 6 Area Eventi alle 15.30 LibrInsieme ‘Il senso del limite’, incontro con Gianni Zanolin.

Nel Padiglione 7 Stand Associazione Cuochi Udine alle 15.30 “Le eccellenze del nostro territorio” - Show Cooking con degustazione. Il fiume incontra la mela: come creare un secondo piatto esaltando le caratteristiche della trota con i profumi della mela friulana, a cura dell’Associazione Cuochi Udine con lo Chef Elton Harizi.

Nel Padiglione 6 Area Eventi alle 17 per LibrInsieme ‘Educhiamoli alle regole. istruzioni per crescerli responsabili e felici’ incontro con Andrea Maggi.

Nel Padiglione 7 alle 17.30 “Cambiare vita: come affrontare paure e bufale con l'arrivo in casa del Senza Glutine” con i professionisti Aic Fvg, Jessica Vidusso Tecnologa limentare e Lady Chef Eleonora Franco. Sempre nello Stand Associazione Cuochi Udine alle 19, “Le eccellenze del nostro territorio” - Show Cooking con degustazione. Pandoro e Panettone: un modo semplice, veloce e molto goloso per riutilizzare il panettone e il pandoro avanzati durante le feste, a cura dell’Associazione Cuochi Udine con lo Chef Daniele Piccoli.