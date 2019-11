A Jalmicco, in 160 al Corso Capi Pattuglia

Oltre 160 tra adulti e ragazzi, dai 15 ai 16 anni, provenienti da numerose città di Friuli Venezia Giulia e Veneto, si sono dati appuntamento a Jalmicco per un evento che per la prima volta si svolge in questa modalità nella nostra Regione. In gergo scout questo tipo di evento viene chiamato “Corso Capi Pattuglia”: un corso per dare i giusti strumenti ai ragazzi e alle ragazze per poter gestire piccoli gruppi di loro coetanei (dai 12 ai 15 anni).

Thomas Trino, assessore alle politiche giovanili del Comune di Palmanova: “Noi amministratori locali svolgiamo un ruolo importante per la formazione del buon cittadino. Soprattutto nella società contemporanea dove spesso i genitori demandano il ruolo educativo ad altre istituzioni esterne alla famiglia, come la scuola o le associazioni sportive. Credo fermamente che lo scoutismo rappresenti un valido aiuto per la formazione dei cittadini del domani perché stimola il loro spirito critico e la formazione di un'opinione individuale. Proprio per questo stiamo lavorando, assieme al CNGEI di Udine e a quello di Trieste, per creare un gruppo di scout laici con base a Palmanova che possa diventare un riferimento per l’intera Bassa Friulana, ad oggi priva di una proposta di scoutismo laico”.

In questi tre giorni di permanenza, dall’1 al 3 novembre, i ragazzi giocheranno, staranno insieme e soprattutto impareranno soft skills fondamentali tra cui gestione di un gruppo, leadership, gestione dello stress e organizzazione autonoma.

La scelta della città stellata non è casuale: il gruppo di Udine, principale promotore dell’evento in collaborazione con alcuni colleghi del Veneto, sta progettando assieme all’amministrazione Comunale di portare lo scautismo a Palmanova, in modo da estendere per la prima volta nella storia la proposta laica alla Bassa Friulana (attualmente gli scout laici del CNGEI sono presenti in Regione a Udine e Trieste).

Da quanto riferiscono, la speranza, nello scegliere Palmanova per il Corso Capi Pattuglia, è di smarcarsi da pesanti stereotipi che ancora vedono negli scout persone esclusivamente cattoliche, “rigide e all’antica”, ma soprattutto di mostrare a grandi e piccini quanto siano utili e accattivanti le attività che si fanno negli scout laici.

Lo scorso 26 ottobre il gruppo CNGEI di Udine ha incontrato gli studenti della scuola “Einaudi” e “Mattei” di Palmanova per far conoscere loro il mondo scout, il suo sistema di valori e le peculiarità del suo metodo.