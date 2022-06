A Jalmicco torna la Sagre dai Borgs

Sale l’attesa per la Sagre dai Borgs di Jalmicco, in programma dal 14 al 18 luglio, che giunge quest’anno alla sua 53esima edizione. Oltre mezzo secolo di storia che fa di questo evento una delle più tradizionali e perduranti feste dell’area della Bassa Friulana.

L’appuntamento ricorre in occasione delle festività per Santa Maria Maddalena cui è titolata la chiesa del paese. La sagra nacque per volontà del parroco don Silvio Lesa e del comitato di comunità da lui presieduto che, per un lungo periodo, organizzò i festeggiamenti nell’area centrale di Jalmicco, abbracciando l’intera piazza Unione.

Attrazioni principali della festa erano il ballo liscio, la pesca di beneficenza e la lotteria del torello. Tutto il paese era coinvolto nella preparazione dell’offerta gastronomica, che consisteva perlopiù in griglia di carne, pesce e frittate che venivano offerte sotto il portico della piazza (oggi non più esistente).

Cuore della festa l’attesissima pastasciutta di mezzanotte. La sagra si svolgeva senza posti a sedere, occupava tutta la piazza, “bloccando” il ridotto traffico veicolare dell’epoca.

Più tardi la parrocchia ha messo a disposizione l’attuale area festeggiamenti e la sagra è passata alla gestione della Pro Loco, con l’introduzione del torneo dei quattro borghi (Borg di Sore, Borg di Sot, Place e Palma, e Cjasalos) da cui prende il nome.

I paesani ricordano le figure storiche di Cocco, Adua ed Elvira grazie all’impegno delle quali la sagra ha iniziato a rinnovarsi diventando famosa soprattutto per gli gnocchi al ragù fatti al momento. A queste prelibatezze, si affiancano oggi i concerti, gli spettacoli teatrali, la tombola e i fuochi d’artificio cui si aggiunge lo spirito d’allegria di un’intera comunità.

Nel menù non mancheranno gnocchi di patate preparati al momento, prelibate grigliate, calamari fritti, piatti austriaci e birra tedesca Spaten, oltre al fornitissimo chiosco enoteca con degustazione di ottimi vini.

Qui il programma completo