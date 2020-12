A Jesolo è arrivato il Natale

In un anno che, a causa del Covid-19, gli operatori del sistema turistico nazionale ricorderanno per molto tempo, Jesolo e tutta la sua comunità hanno scelto di non rinunciare all’atmosfera del Natale. Un mare di luci è l’iniziativa dell’amministrazione comunale che ha coinvolto centro storico e Lido di Jesolo creando un abbraccio simbolico in occasione delle festività. Un segno di vita, speranza e buon auspicio.



Tema per l’evento di quest’anno è il ghiaccio, con installazioni caratterizzate da 215 mila luci led di colore bianco e blu su tutto il territorio comunale.

Cristalli di ghiaccio, sfere sospese in cielo e sulle fontane, stelle tridimensionali e ovviamente alberi di Natale, tende luminose: tante creazioni realizzate con micro lampadine a led.



In questi giorni è stato lanciato il video “Auguri”, che vede protagonista l’intera comunità con la nuova brand Jesolo.it adattata al mood scelto per queste festività 2020.



A fare gli auguri in tante lingue diverse, 15 video ritratti rappresentativi delle istituzioni e di alcune attività produttive di Jesolo: il sindaco Valerio Zoggia, l’assessore alle Pari Opportunità Flavia Pastò, la consigliera Ilenia Buscato, il Presidente del Consiglio comunale Ennio Valiante, il presidente del Consorzio “Jesolo Venice” Luigi Pasqualinotto, il Presidente di Federconsorzi Renato Martin, il Presidente di Ascom Confcommercio Angelo Faloppa, il vicepresidente dell’Associazione Jesolana Albergatori Antonio Facco, il personale dell’Ufficio di informazione e accoglienza turistica Mariapia Ceolotto, Emanuela Buoro e Sofia Luise e in rappresentanza del lavoro e di alcune attività produttive: la docente Francesca Fachechi, il cuoco Nitam Mahammad, la salumiera Paola Bergamo e il panettiere Mauro Pinel. Una comunità coesa che vuole far sentire in tante voci diverse un unico messaggio di auguri rivolto all’Italia e al mondo in questo Natale così difficile.Jesolo e la sua comunità ci sono e testimoniano la grande energia che da sempre caratterizza la settima destinazione italiana per presenze turistiche.