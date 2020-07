A Latisana arrivano le 'Sere d'estate'

Giovedì 23 luglio, a Latisana il primo degli appuntamenti con “Sere d’Estate”, che proseguiranno tutti i giovedì fino al 13 agosto. Shopping, enogastronomia, degustazione prodotti tipici locali, mercatini di prodotti agro-alimentari questi tra gli ingredienti dell’iniziativa organizzata dal Comune di Latisana, da “Latisana Un Amore di Centro” e dalla Pro Latisana con il coordinamento e la direzione artistica dell’agenzia “modashow.it” che ha lo scopo di offrire una serata in relax dove poter passeggiare in Città per fare acquisti nei negozi che saranno aperti fino alle 23 o gustare le proposte enogastronomiche offerte dai ristoranti, bar e pizzerie.

Tutti i giovedì di “Sere d’Estate” i negozi e locali che hanno aderito all’iniziativa, esporranno un adesivo in vetrina e proporranno promozioni e offerte. I più piccoli, all’Oratorio, potranno assistere, gratuitamente a proiezioni di film all’aperto a loro dedicati. La passeggiata sarà poi accompagnata ed allietata da un sottofondo musicale proposto da dj e musicisti.

Il primo appuntamento di giovedì 23 luglio vedrà, dalle 20.30 un'esposizione di auto d’epoca e alcune aziende che proporranno prodotti tipici del territorio; l’accompagnamento musicale sarà curato dal maestro Gianni Favro in arte “Gianni Sax Live”.

Questo e molto altro saranno le vostre “Sere d’Estate a Latisana”!