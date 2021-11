A Latisana settimana dei diritti Nati per Leggere

La Giornata mondiale dell'infanzia, sabato 20 novembre, è una data commemorativa che celebra ogni anno i diritti dei bambini e degli adolescenti. Istituita per la prima volta nel 1954 come Giornata universale dell'infanzia, viene festeggiata il 20 novembre per ricordare la Dichiarazione dei diritti del fanciullo approvata durante l'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959. È inoltre la data in cui, nel 1989, le Nazioni Unite adottarono la Convenzione sui diritti dell'infanzia.



“La Convenzione sui diritti dell’infanzia contiene 54 articoli, noi ne abbiamo selezionato 10, tra i più importanti. Gli amministratori di Latisana li leggeranno in un video che posteremo sulla Pagina Facebook della Biblioteca appunto il 20 novembre per richiamare l’attenzione pubblica su questo importante e sempre attuale tema” afferma l’Assessore alla Cultura e Pari Opportunità Martina Cicuto. Questo evento andrà a chiudere la Settimana dei diritti che il progetto nazionale Nati per Leggere ormai da molti anni propone per sensibilizzare le persone e in particolare le famiglie sull’importanza della lettura fin dalla primissima infanzia, tanto da aggiungere ai diritti fondamentali dei bambini il diritto di ascoltare le storie. Ogni bambino, infatti, ha diritto ad essere protetto non solo dalla malattia e dalla violenza, ma anche dalla mancanza di adeguate occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo, e le storie sono un mezzo di relazione, una fonte inesauribile di stimoli che, se offerti precocemente, incidono in modo significativo e profondo sull’itinerario di vita di un bambino.



Il progetto nazionale Nati per Leggere, tramite le storie e i libri, si identifica così come un Programma di protezione dallo svantaggio socio culturale e dalla povertà educativa. Durante la Settimana NpL i presidi regionali e locali Nati per Leggere organizzano momenti di lettura e condivisione con i bambini e le famiglie, affinché il diritto alle storie sia garantito in primo luogo tra le mura domestiche e a scuola. Tramite la Settimana Nazionale, Nati per Leggere si propone di garantire che alle bambine e ai bambini non manchino mai da parte degli adulti tempo, voce e storie; e che ci siano in ogni città, in ogni paese, da nord a sud, sulle isole e sulle cime delle montagne, spazi riservati alle storie belle, di qualità, che nutrono e aiutano a crescere, da leggere tutti insieme.A Latisana la Settimana dei diritti NPL si aprirà lunedì 15 novembre con l’Ora del racconto on line a cura di Luca Zalateu: un ciclo di 10 appuntamenti (4 tra novembre e dicembre 2021 e 6 tra gennaio e marzo 2022) dal titolo “Dove tutto è possibile: libri e letture per sognare insieme”. “Abbiamo scelto anche quest’anno di riproporre le storie della buonanotte on line, in orario serale, alle 20.30, per agevolare le famiglie favorendo così la partecipazione di bambini e genitori in un clima sereno e rilassato e in un tempo condiviso” precisa l’Assessore Cicuto.Gli incontri si terranno sulla piattaforma Team Link ed è necessaria la prenotazione in Biblioteca poiché i posti sono limitati.