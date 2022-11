A Latisana si accende il Natale

La magia del Natale è arrivata nelle vie e nelle piazze di Latisana, che sarà animata fino al 6 gennaio. Sabato 26 l'inaugurazione: molte famiglie sono accorse in piazza Indipendenza, presenti le autorità cittadine che, dopo un saluto portato dal Sindaco Lanfranco Sette hanno acceso le luci in città, quelle dell’albero di Natale e si è aperta l’area giochi dedicata ai bambini con il sottofondo delle voci del coro Virgo Melodiosa di Latisanotta.

Altri importanti appuntamenti sono in programma per le prossime settimane: sabato 3 dicembre si accenderanno le proiezioni sulle Chiese mentre, da domenica 4, in piazza Garibaldi si potrà ammirare un Presepe di Sabbia realizzato in collaborazione con la Lignano Sabbiadoro Gestioni e l’Associazione Dome Aghe e Savalon d’Aur di Lignano Sabbiadoro.

Un presepe galleggiante si potrà, invece, vedere ad Aprilia Marittima da sabato 10 dicembre. Non mancherà poi il tradizionale villaggio di Natale con mercatini e mostre di presepi all’Oratorio Maria Gaspari e il Natale di Pan di Zucchero.

Natale a Latisana è organizzato dall’Amministrazione comunale di Latisana in collaborazione con la Pro Latisana e con le molte Associazioni che operano sul territorio.

Il 5 e 6 gennaio le feste si concluderanno con le tradizionali Foghere: a Sabbionera e Paludo, a Pertegada e a Latisanotta dove sarà estratto il biglietto della Lotteria dell’Epifania, con in palio un’automobile.

Informazioni e aggiornamenti sul programma del Natale a Latisana sulla pagina facebook Natale a Latisana e sui siti e sulle pagine Facebook della Pro Latisana e del Comune.