A lezione dell’arte della collaborazione

Viviamo un momento storico in cui l’esigenza di collaborare emerge come una vera priorità e tutti siamo chiamati ad avere una maggiore attenzione e cura nei rapporti con gli altri. Numerosi sono i segnali di sofferenza che provengono dalle relazioni tra le persone ma oltre alle difficoltà, stare bene con gli altri è un nostro vero bisogno.

Registrando queste esigenze il Centro Studi Podresca promuove un’iniziativa per sviluppare la collaborazione, affinché ognuno possa sostenere meglio il periodo dell’emergenza sanitaria, proseguire le proprie attività con soluzioni adatte e aumentare la capacità di risolvere e prevenire i problemi.

Il progetto viene realizzato con il contributo della Regione, in collaborazione con i partner Club per l'Unesco di Udine, Associazione Culturale Banda Berimbau di Trieste e Università Senza Età, Città del Trattato di Campoformido. Grazie all’approccio basato sullo sviluppo delle abilità di relazione la ricerca innovativa del Centro Studi Podresca risulta adatta a persone di ogni età ed è immediatamente applicabile. Il vantaggio delle abilità di relazione viene anche dalla possibilità di applicarle in tutti i contesti.

Domenica 7 febbraio si terrà il prossimo meeting online che tratterà il tema Collaborare quando siamo diversi con la dottoressa Silvana Tiani Brunelli, che presenterà le abilità per gestire la divergenza nei rapporti umani e per scoprire un’ottima sinergia nella collaborazione con gli altri. Gli esercizi di collaborazione e il laboratorio daranno ai partecipanti l'opportunità di coinvolgersi e di sperimentare in prima persona come trasformare le tensioni e le incomprensioni in piena sinergia.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità importante per contribuire alla qualità delle nostre relazioni. Per partecipare è richiesta l’iscrizione e l’adesione è gratuita.

Info www.pordesca.it