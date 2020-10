A lezione di didattica a distanza

Nel delicato periodo storico che si sta attraversando si prospetta sempre più di frequente, in ambito scolastico, il ricorso all’apprendimento a distanza. In primavera i docenti, in piena emergenza, hanno dovuto confrontarsi velocemente con nuove modalità di insegnamento, così come lo stesso tutor dell’apprendimento, da anni ormai figura fondamentale nel processo formativo, sta aggiornando strategie e strumenti.



L’esperienza decennale maturata dalla coop. soc. Hattiva Lab di Udine, assieme alle recenti sperimentazioni dell’e-tutoring svolte all’interno dei doposcuola specialistici della onlus, ha portato a nuove linee operative della dad” (didattica a distanza). Hattiva Lab le illustra a docenti ed educatori in un’unica lezione dal titolo “Ehi tutor, sei connesso?”, sabato 7 novembre pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30, tramite la piattaforma Zoom.



Il corso di formazione si rivolge anche a insegnanti di sostegno, psicologi, educatori e ai docenti interessatia svolgere attività a favore degli studenti con bisogni educativi speciali (Bes). Per poter partecipare è indispensabile possedere una conoscenza di base (anche solo teorica) della didattica rivolta a studenti con Bes.



Hattiva Lab, tel. 0432 294417 - segreteriacorsi@hattivalab.org