A lezione di pc e smartphone con Alzheimer Udine

L'associazione Alzheimer Udine, in collaborazione con Spazio 35, organizza un corso per imparare a utilizzare computer, smartphone e tablet, pensato appositamente per le persone che non hanno molta dimestichezza con gli strumenti tecnologici, ormai sempre più fondamentali per la vita quotidiana.

Il corso è rivolto in primis ai familiari e/o caregiver di malati, è gratuito e prevede la frequenza obbligatoria. Le lezioni si terranno in presenza, a Udine, nei locali di Spazio 35, in via Percoto 6. Sono previsti tre gruppi di lavoro, di sei ore ciascuno, a partire dal 19 settembre.

Per informazioni contattare l'associazione Alzheimer Udine, allo 0432-25555 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12) o in sede (via San Rocco 10). Iscrizioni entro il 9 settembre all'indirizzo mail alzheimerudine@libero.it, lasciando un numero di telefono al quale si potrà essere ricontattati.