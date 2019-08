A Lignano, liberi dalla plastica, per amare il mare

Un’intera spiaggia ‘plastic free’, senza bicchieri, piatti e posate di plastica, quella plastica che, se finisce in mare, impiega decine, se non centinaia di anni, per decomporsi e scomparire.



Lignano accoglie così i turisti dell’estate 2019: con una novità che aggiunge un valore in più - quello della sostenibilità - alla Bandiera Blu che le viene regolarmente conferita da anni per la qualità del suo mare, del suo territorio e della sua accoglienza.



Un valore che tutti, ma proprio tutti, possono concretamente toccare con mano e al quale tutti possono dare il proprio piccolo, ma significativo, contributo: a Sabbiadoro, Pineta e Riviera, in tutti i bar, i chioschi e i ristoranti della spiaggia, cibi e bevande saranno serviti in contenitori di Mater Bio, un materiale naturale al 100%, completamente biodegradabile. Deriva da un amido vegetale, contiene polpa di cellulosa ed è ricavato dalle fibre residue della lavorazione di piante come la canna da zucchero. Resiste fino a 200 gradi di temperatura e può essere usato sia nei forni tradizionali, sia in quelli microonde. Ma soprattutto, è facile da smaltire e, se finisce in mare, è certo che non resterà lì in eterno.



L’iniziativa ‘spiaggia plastic free’ è stata promossa dal ‘Consorzio SpiaggiaViva Cuore di Lignano’ e si affianca ad altre che vogliono rendere sempre più ecosostenibile l’arenile friulano: dai pannelli solari installati su alcuni stabilimenti balneari, alle aree baby beach smoke free dove è vietato fumare, fino alle speciali pagaie con uncino per la pulizia del mare che possono essere usare durante le escursioni in Sup, le ‘tavole a remi’ sulle quali pagaiare stando in piedi, uno degli sport preferiti dell’estate 2019.