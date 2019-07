A Lignano è arrivata la banda larga

Connessione ultra veloce con una trasmissione dati di oltre 40 mila Megabyte al secondo. La fibra a Lignano ormai è una realtà e ha già raggiunto spiaggia, marine, parchi tematici e strutture ricettive.

La società Lignano Banda Larga un anno fa ha creduto nel progetto e, grazie a un accordo con Irideos spa, la società che si occupa della posa della fibra utilizzando su autorizzazione dell’amministrazione comunale i cavidotti delle utente, ha portato a Lignano la FTTH (Fiber to the Home), la cui resa è di gran lunga superiore a tutti gli altri tipi di connettività in cavo o in ponte radio: oggi gli anelli di fibra sono stesi e consentono l'accesso alla banda ultra larga con velocità tra i 100 e i 3000 Mbit/s per utenza da Sabbiadoro, Pineta e Riviera.

Lignano Banda Larga è diventata così un vero e proprio operatore di servizi internet e di telefonia, soci dell'operazione sono l’ingegnere Andrea Magro, a cui si deve il progetto che replica molto più in grande quanto da lui realizzato nel 2017 all'Outlet Village di Palmanova, con Marco Zuin e Roberto Bontempi già soci dell'affermata realtà ICT Triveneto Servizi Srl, l’imprenditore Giorgio Ardito presidente della società Lignano Pineta, il tecnico informatico Alessandro Pagura e il direttore commerciale Lorenzo Zanin.

"La voglia di rispondere a un’esigenza di connettività sempre più sentita da turisti e operatori ci ha spinto a credere e a contribuire a far partire il progetto", commenta Ardito, partner dell'innovativo progetto nel mercato delle telecomunicazioni (primo esempio in Italia di iniziativa privata), ma anche e soprattutto competitivo, con contratti mirati per le attività turistiche, tarato sulla stagionalità e, quindi, con un canone più basso nel periodo invernale, a differenza di quanto richiesto dalle altre compagnie.

"Il prossimo obiettivo è la sperimentazione nei viali di Sabbiadoro e Pineta della nuova tecnologia Wi-Fi 6 – aggiunge Magro - da metà luglio, infatti, saranno posizionati in 10 punti strategici alcuni nuovissimi apparati collegati alla rete FTTH di Lignano Banda Larga per preparare il terreno alla trasformazione digitale che sarà imposta nell'immediato futuro da 5G e Internet of Things. Si tratta di un'anteprima nazionale – conclude Magro - e dimostra che questo progetto consente a Lignano di essere una perla tecnologica pronta a gestire le nuove tendenze digitali prima di tutte le altre località balneari".