A Lignano apre il distaccamento dei Vigili del fuoco

Fino al 31 agosto sarà attivo il distaccamento stagionale permanente dei Vigili del Fuoco a Lignano Sabbiadoro, che garantirà un servizio con orario continuativo sulle 24 ore.

Quest’anno, è stato possibile rafforzare ulteriormente il dispositivo di soccorso con l’aggiunta, rispetto agli anni precedenti, di due unità permanenti per turno con specifiche competenze nautiche, che opereranno in collaborazione con gli altri enti preposti al soccorso in mare.

Per informazioni, quindi, ora è possibile chiamare lo 0431/71783, mentre il numero telefonico delle chiamate di soccorso è il 112.

"Ringrazio i Vigili del Fuoco, i nostri pompieri volontari e, in particolare, il Comandante Provinciale Alberto Maiolo, per la costante collaborazione con l'Amministrazione comunale, portata avanti negli anni con competenza, professionalità e dedizione", commenta il sindaco di Lignano Sabbiadoro Luca Fanotto.

“Anche quest’anno, il servizio di soccorso a Lignano sarà assicurato e potenziato, così da garantire il presidio di una località molto importante della provincia", sono le parole del Comandate Maiolo. "Un obbiettivo raggiunto grazie all’ottima sinergia e collaborazione raggiunta con il Sindaco Fanotto, molto sensibile e attento alle esigenze di sicurezza del territorio”.