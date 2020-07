A Lignano attesa per il Torneo internazionale di Scacchi

Giunge alla sesta edizione il Torneo Internazionale di Scacchi International Chess Festival di “Lignano Sabbiadoro” a cura dell’Accademia di Scacchi Trieste. In programma dall’1 all’8 agosto all'Auditorium del Bella Italia Village Efa, è il primo in Italia post Covid nel rispetto del protocollo sanitario della Federazione Scacchistica Italiana.

Torneo sportivo aperto a tutti (Master, Challenge e Amatori, italiani e stranieri, ma anche neofiti e giocatori alle “prime armi”), sarà suddiviso in fasce, così da consentire un'omogeneità di forze in campo. L’iscrizione, solo online, va effettuata con bonifico bancario entro il 25 luglio. Partecipando al Torneo, sarà inoltre possibile godere di speciali convenzioni alberghiere.

Il Festival è patrocinato da Comune di Lignano Sabbiadoro, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Fide (Federazione Mondiale Scacchi) e Federazione Scacchistica Italiana, oltre che dal Coni e dall’Asi regionale.

Mare e scacchi: il binomio perfetto che si ispira al motto "Crea la tua strategia respirando la stessa aria che ispirò il genio di Ernest Hemingway!" si ripete per il sesto anno a Lignano Sabbiadoro.

E' infatti aperta davvero a tutti la partecipazione al VI Festival Internazionale, ormai un atteso appuntamento fisso dell’estate lignanese, che offre la possibilità davvero a tutti - bambini, adulti, residenti e turisti - di partecipare al Torneo restandosene comodamente a godersi il sole e la spiaggia privata del Villaggio di Lignano Sabbiadoro e unendo vacanza e relax al divertimento.

“Ospitato nella suggestiva cornice del Villaggio Bella Italia Efa, il Festival – anticipa il Presidente dell’Accademia di Scacchi Trieste Massimo Varini - è un contenitore di più tornei (per esperti, dilettanti e principianti) suddivisi per fasce per creare un'omogeneità di forze in campo che si svilupperanno in nove turni di gioco con un doppio turno per i Master e per le categorie Challenge e Amateur, con un turno al giorno in programma a metà pomeriggio per permettere ai concorrenti il massimo del relax e la possibilità di recarsi sulla spiaggia. Per consentire davvero a tutti di giocare, è stato istituito dalla passata edizione anche un torneo C Amateurs dedicato a neofiti e giocatori alle prime armi”.

La principale caratteristica di questo torneo è che vuole essere sì una manifestazione scacchistica, ma anche e soprattutto configurarsi come una vacanza al mare. Promosso dall'Accademia di Scacchi Trieste, per la qualità dell’offerta e la presenza di campioni rappresenta l'evento più atteso dell'estate scacchistica del Litorale del Nord Italia. Altra particolarità di quest’anno è che si tratta del primo torneo scacchistico a essere disputato in Italia nel post Covid (ovviamente nel pieno rispetto del protocollo sanitario della Federazione Scacchistica Italiana).

Per garantire la massima sicurezza dei partecipanti, saranno prese infatti tutte le precauzioni sanitarie nel rispetto del Protocollo di indirizzo per il contrasto e il contenimento dei rischi da contagio del virus Covid-19 nella pratica dello sport degli scacchi della Federazione Scacchistica Italiana in vigore alla data della manifestazione.

“Il salone di mille metri quadri messo a diposizione dall’accogliente struttura - aggiunge Varini - ora come non mai si dimostra ideale per il distanziamento tra le postazioni di gioco”. La speciale convenzione di soggiorno soddisfa infatti tutte le esigenze: è stata studiata nei dettagli offrendo molte soluzioni, soprattutto in questo particolare periodo. “Quest’anno inoltre – ha dichiarato la referente del Villaggio Bella Italia Rosi Simeoni - offre un pacchetto straordinario per incentivare i giocatori e le loro accompagnatori e famiglie”.

La location è stata studiata nei minimi dettagli per offrire un ventaglio di soluzioni adatte a famiglie, gruppi di amici e delegazioni di Club scacchistici. La sede degli incontri è inoltre indicata a chi volesse trascorrere una settimana in totale relax tra spiaggia e mare unita a un torneo sportivo suddiviso in fasce, così da consentire un'omogeneità di forze in campo”.

Queste le categorie previste e le modalità del Torneo:

- Torneo A Master: sono ammessi tutti i giocatori italiani e stranieri con ID FIDE con almeno 1900 punti Elo (in caso di numero dispari di contendenti, sarà ammesso un giocatore della fascia Elo inferiore).

- Torneo B Challenge: sono ammessi tutti i giocatori italiani e stranieri con ID FIDE non superiore a 2000 punti Elo.

- Torneo C Amateur: Torneo dedicato ai neofiti e ai giocatori alle “prime armi” con ID FIDE non superiore a 1600 punti Elo.

Altri dettagli tecnici: Per i tornei A, B, C omologati FSI/FIDE sono previsti 9 turni di gioco, sistema di abbinamento Svizzero variante FIDE, spareggi tecnici nell'ordine: Buchholz cut1, Buchholz tot, A.R.O.

Cadenza di gioco 90 minuti + 30 secondi di recupero a mossa a partire dalla prima. Montepremi 4.100 euro. Iscrizioni solo online con bonifico bancario da effettuare entro il 25 luglio. Prima mossa sabato 1 agosto alle 15.30.

Si consiglia in ogni caso di consultare il regolamento su www.lignanochess.com da dove si possono scaricare anche le schede di iscrizione, il protocollo comportamentale e il modulo di autocertificazione. Sono ammessi tutti i giocatori italiani tesserati FSI 2020 (è possibile tesserarsi in sede di gioco tramite l'Accademia di Scacchi) e i giocatori stranieri in possesso del FIN (FIDE Identity Number).

Per informazioni e iscrizioni, 329 2239575 o info@lignanochess.com.

Maggiori informazioni sul sito www.lignanochess.com oppure contattando il +39 329 2239575 o scrivendo a: info@lignanochess.com.