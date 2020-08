A Lignano, basta alcol ai ragazzini!

La vendita o la somministrazione di alcolici ai minori è vietata, ma pare che non tutti rispettino questa regola a Lignano, in particolare a Pineta dove a quanto pare in giro si vedono spesso ragazzini con la bottiglia in mano.

E’ la denuncia lanciata sui social da Milena De Fontis, mamma e insegnante di Udine, che ha scritto sul proprio profilo Facebook denunciando quanto ha visto nei quindici giorni trascorsi nella località balneare che frequenta da molti anni.

“Passeggiando la sera per Lignano - ha scritto nel suo post ripreso e commentato da moltissime persone - e avendo un figlio adolescente, vengo a sapere e vedo con i miei occhi che diversi locali distribuiscono superalcolici a minorenni senza chiedere i documenti agli stessi”.

La signora ha anche chiesto informazioni a chi controllava l’arenile e faceva allontanare ragazzini con bottiglie sotto al braccio, “i giovani in questione erano giovanissimi e non hanno fatto altro che continuare indisturbati il loro party pochi metri più avanti - scrive ancora -. Mi è stato detto che tutti sanno di questi locali, ma che non si può fare nulla e che sta alle famiglie controllare i ragazzi, consigliandomi di chiamare la polizia locale”.



De Fontis la polizia locale l’ha chiamata, ricevendo rassicurazioni sul fatto che sarebbero stati effettuati controlli.TESTIMONE OCULARE - “Dopo qualche giorno - continua a scrivere - ho assistito di persona a queste scene che si ripetono sotto gli occhi di tutti. Ho chiamato di nuovo la polizia e oltre ad essere trattata con suffiienza, perché non è questione urgente, mi hanno detto che non potevano fare nulla e che sta a noi genitori insegnare le cose giuste da fare ai ragazzi”.“Posto che credo che ogni genitore che si rispetti e di sani principi cerchi di trasmettere al proprio figlio tutti gli insegnamenti e le regole del caso, resta il fatto che ahimè quando i ragazzi sono in gruppo - sottolinea la mamma - si sa che purtroppo non è detto che gli insegnamenti dati non vacillino un po’. Chi come me ha a che fare con adolescenti da ormai 20 anni ne sa più di qualcosa. Che esempio danno le amministrazioni se consentono che ciò sia fatto così liberamente sotto gli occhi di tutti? E chi si preoccupa di tutelare i nostri ragazzi? I genitori devono uscire con loro tutta la sera e sorvegliarli a distanza? Ogni genitore fa il suo pezzettino, insegna, parla, vigila, controlla, ma qualcuno vuole darci una mano a creare delle situazioni di sicurezza e soprattutto a far rispettare la legge”.La mamma udinese, da noi contattata, ha confermato che non intende fermarsi al semplice messaggio sui social e che proseguirà la sua battaglia per bloccare lo smercio di alcolici ai minori. ATTENZIONE AL PROBLEMA - Abbiamo anche interpellato il sindaco di Lignano Luca Fanotto che ha confermato l’attenzione al problema: “I controlli ci sono e anche negli anni scorsi il questore ha adottato provvedimenti sanzionatori a carico di chi non rispettava il divieto di somministrazione di alcolici ai minori, ma il problema è legato anche al problema culturale di ragazzi che danno per scontato il fatto di riempirsi di alcool. Per altro, per affrontare il problema servono indagini accurate che sono affidate agli organi preposti e sulle quali non sono informato. C’è però anche un altro aspetto a rendere più complessa l’attività di controllo: molti ragazzi arrivano a Lignano portandosi dietro l’alcol senza necessariamente rivolgersi a locali o negozi. Detto ciò cerchiamo di fare del nostro meglio, e se accerteremo che qualcuno vende alcolici ai minorenni procederemo, ma non possiamo che auspicare che anche da parte di famiglie e scuole sia tenuta alta l’attenzione e si insista nello spiegare ai ragazzi che è sbagliato assumere alcol”.