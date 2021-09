A Lignano cala il sipario sulla 35esima Biker Fest

Anche per quest’anno la Biker Fest International, giunta alla sua 35esima edizione, saluta Lignano Sabbiadoro con un successo sopra ogni aspettativa. Cala il sipario dopo quattro giorni di eventi di ogni genere e l’accoglienza offerta al pubblico internazionale, accorso dai vari continenti per siglare la simpatia verso il grande evento che in Regione porta una ventata dell’America sognata attraverso i film.

Questa mattina quasi 400 American Cars che da giovedì erano parcheggiate fuori dal Luna Park Strabilia, sono partite nel tripudio del pubblico per attraversare Lignano Sabbiadoro e diffondere il sapore dell’American Dream che la Biker esporta dal lontano 1987.

E in linea si sono oggi premiate le Custom bike iscritte all’evento. 100 i mezzi giunti nell’esposizione del Bike Show e preparati dai migliori costumizer mondiali, arrivati qui al loro tradizionale appuntamento per l’unica data italiana del Campionato Mondiale della World e European Championships of Custom Bike Building AMD. Evento sincronizzato alla finale italiana dell’Italian Motorcycle Championship Custom Bike show, unico campionato nazionale ricco di oltre 12 date annuali in Italia.

I maestri di quest’arte spettacolare e fascinosa, si sono contesi un montepremi di quattro buoni da 1.000 euro per la partecipazione alla Finale Mondiale AMD, stand gratuiti al Motor Bike Expo di Verona per il miglior customizer emergente, al Roma Motodays per il miglior customizer del Centro-Sud, e naturalmente moltissimi accessori offerti dai migliori cataloghi internazionali. Novità di questa edizione sono stati i buoni spesa offerti da QD Exhaust del valore di 1.500 euro e VPerformace del valore di 850 euro.

Stesso piacevolissimo giro di premiazioni da parte della giuria internazionale per le Auto Americane premiate nel pomeriggio, protagoniste della parata mattutina, premiata da una consolidata giuria di appassionati del settore.

Ultima giornata per gli stand anche all’Arena Teghil di Lignano, dove quasi eguagliando i 3.500 demo rides dello scorso anno si è dimostrato il successo delle prove dei mezzi concepiti nelle migliori case di motori mondiali. Grande successo ha riscosso la sezione dedicata alla tecnologia dell’elettrico, con la seconda edizione dell’E-Mobility Village, nata dalla collaborazione tra il Consorzio Lignano Holiday e Terre di moto srl, sviluppato all’interno dell’area parcheggio e che vanta ad oggi, di essere l’Area dedicata alle prove di veicoli green, più vasta non solo in Italia ma in Europa. Novità di quest’anno inoltre l’E-Mobility meeting organizzato in collaborazione con il Tesla Club Italy che ha visto oggi sfilare per le vie di Lignano più di 100 auto elettriche.

Assieme ai fuoristrada e agli enduro che hanno corso da venerdì mattina sui tracciati preparati ad hoc, oggi hanno debuttato a pieno titolo i trattorini Racing assieme alle Ape Cross, i motorini e i moped, sguazzando nel fango e nei percorsi tra il Luna Park e lo stadio Teghil, divertendo il numeroso pubblico accorso curioso per vedere questi giocolieri e funamboli delle specialità Off road. 450 i piloti scesi in campo ad esibirsi. Incessanti anche i giri in elicottero che hanno regalato brividi ai partecipanti nelle giornate di sabato e domenica, grazie ad Elifriulia.

Ed è stato accontentato anche chi cercava non solo i motori ma anche il cibo etnico proveniente da ogni angolo del pianeta o la musica Rock live di 12 gruppi, i 350 variatissimi stand e le ragazze del Pin Up Contest. La 35esima Biker Fest ha offerto spettacolo e divertimento nella totale garanzia del rispetto del Green Pass e delle vigenti normative, confermando il suo spirito genuino e promettendo l’appuntamento già attesissimo del prossimo anno.