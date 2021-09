A Lignano cerimonia per i 75 anni di Fondazione di Efa

Sabato 11 settembre, a Lignano Sabbiadoro, con inizio alle 9.30, si terrà la celebrazione del 75° di fondazione dell’Ente Friulano di Assistenza. L’Efa infatti, è stata fondata nel 1945 da Mons. Abramo Freschi, sacerdote udinese, divenuto successivamente Presidente nazionale della Pontificia Opera di Assistenza e da ultimo Vescovo di Concordia-Pordenone, del quale ricorre il 25° della sua scomparsa.



Due eventi che saranno ricordati all’Auditorium del Villaggio Bella Italia&Efa Village e che vedranno come ospiti e relatori Mario Nussi, professore di Diritto Tributario dell’Università di Udine su “Enti no profit e fiscalità”, l’assessore regionale alla Salute e al Terzo Settore, Riccardo Riccardi, su Sussidiarietà e terzo settore” e lo storico Roberto Tirelli, che presenterà una pubblicazione sui 75 anni di Efa.



Gli interventi introduttivi saranno del sindaco di Lignano, avv. Luca Fanotto; del Presidente del Consiglio Regionale, Mauro Zanin; del Presidente di Efa, Giancarlo Cruder e dell’Amministratore Delegato di Bella Italia&Efa Village, Federico Delaini.



Concluderanno i lavori gli interventi del Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga e dell’Arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato.Una storia di sussidiarietà rispetto alle pubbliche istituzioni e in collaborazione con esse, quando non lo è stata perfino di supplenza negli anni del dopo-guerra, sostiene il Presidente Cruder, evidenziando come nelle sue colonie estive siano stati ospiti decine di migliaia di ragazzi fino alla fine degli anni ’70, assieme a tanti educatori e insegnanti, che avevano dato vita anche ad un sistema scolastico paritario, destinato agli alunni di famiglie non abbienti. Successivamente, continua Cruder, di fronte al mutare delle condizioni socio-economiche della popolazione, Efa ha riconvertito le proprie strutture di Lignano e Piani di Luzza al turismo sociale, con particolare riguardo alle famiglie, alle persone fragili e diversamente abili, ai gruppi organizzati e parrocchiali, alle associazioni sportive che possono fruire pure di piscine olimpioniche, palazzetti dello sport e numerosi impianti sportivi, adatti per qualsiasi disciplina.Una attività, che con modalità diverse rispetto al passato, continua tutt’ora, ospitando nella sua lunga storia anche minori non accompagnati e altri profughi di tutte le emergenze umanitarie, terremoto del Friuli compreso, che si sono susseguite nel corso di tre quarti di secolo di operatività. La benemerita opera di assistenza di Efa negli ultimi anni è stata indebolita da una pesante imposizione fiscale, conclude il presidente Cruder, che riduce le possibilità di intervento verso le fasce più deboli della nostra popolazione, proprio nel momento in cui lo Stato non riesce a dare loro un aiuto concreto e che per supplire a tali carenze gli enti non profit subiscono una forte tassazione, che a suo avviso andrebbe modificata.