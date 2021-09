A Lignano è tempo di Biker Fest

E' stato inaugurato questa mattina, con i migliori auspici, uno degli eventi più attesi per gli appassionati di motori e stravaganza e che durerà fino a domenica 19 settembre. Il Biker Fest di Lignano, giunto alla sua 35esima edizione, ha debuttato nella strepitosa cittadina balneare che da più di dieci anni accoglie attrazioni e ospiti provenienti da tutto il globo.

Tra terra e mare, su una superficie di 480.000 mq dilaga la frenesia dello Show più magico di sempre, con 350 espositori e 3500 Demo Rides. E la festa è totale, pensata per accogliere il grande pubblico e mostrare facciata e retroscena della vita dei motociclisti, la “Bikers Life”.

Già presente la maggior parte dei customizer, con quelle che possiamo definire a tutti gli effetti opere d’arte, per iscriversi alla finale Italiana I.M.C. e unica data del campionato mondiale di AMD. I più provengono da Germania e Austria ma da domani, giornata in cui si entra nell’anima della Biker Fest, arriveranno ospiti ancora più esotici con i passaporti extracontinentali, nella babilonia del divertimento.

Dalle 13 già erano in esposizione una flotta di auto americane e uno staff incredibile di virtuosi della creazio-ne due ruote e l’officina di Aleatore Motori che ha iniziato Live la costruzione di una moto special, sotto gli occhi esterrefatti di un pubblico curioso che da domani riempirà ogni angolo di Lignano. Nel pomeriggio sono partiti anche i Motogiri in FVG, condotti dal Motoclub Morena e dalla rivista Mototurismo. La serata è poi stata caratterizzata dal live dei No Surprize e dalla musica acustica della Jem Session Group, che hanno allietato il pubblico in attesa del crescendo delle prossime tre giornate. Domani alle 9.30 in partenza l’area Demo Ride e le novità tecnologiche dell’E-mobility Village. Alle 12 il taglio del nastro in presenza delle au-torità locali e regionali.

Naturalmente tutto nel rispetto delle vigenti normative e in linea con le direttive del Green Pass, a dimostrare che l’aspetto stereotipato dei centauri giunti con i loro luccicanti mostri meccanici, nasconde un senso di ri -spetto e convivenza ammirabili. Lignano applaude lo spettacolo, l’ordine e gli ospiti meravigliosi che sono accorsi per confermare l’ingresso nella leggenda della Biker Fest.