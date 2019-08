A Lignano festa per i 70 anni della Julia

Questa mattina sono state presentate le celebrazioni del 70° anniversario di costituzione della Brigata Alpina Julia che, dal 30 agosto al 1 settembre animeranno la cittadina di Lignano Sabbiadoro, all’insegna di un ricco calendario di eventi. Presenti il Comandante della "Julia" generale Alberto Vezzoli, il presidente della Sezione Ana di Udine, Dante Soravito de Franceschi, l'assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Lignano Sabbiadoro Massimo Brini e il capo gruppo Alpini di Lignano Sabbiadoro Ermanno Benvenuto.

Il programma scatterà mercoledì 28 agosto, alle 17, con l’inaugurazione della Mostra statica allestita a cura della Brigata Alpina Julia presso il Centro Civico in via Treviso.

Venerdì 30 alle 18 la sfilata della Fanfara della Julia a Lignano Pineta, da piazza Rosa dei Venti a piazzale Marcello D’Olivo, dove è prevista una sosta per una breve esibizione. Alle 19.30 sfilata della Fanfara della Julia a Sabbiadoro, da piazza Abbazia fino a Terrazza a Mare, dove le penne nere eseguiranno una breve esibizione.

Alle 20.30 il concerto corale con il Coro Congedati Brigata Alpina Julia nel 40° di fondazione nella chiesa di Lignano Sabbiadoro, mentre in contemporanea nella chiesa di Lignano Pineta si esibirà il Coro sezionale Ana Udine, con il Gruppo di Codroipo. Sabato 31 agosto alle 10 cerimonia dell’alzabandiera e deposizione di una corona al monumento ai caduti, alla presenza delle maggiori autorità militari e civili, di un picchetto e della Fanfara della Julia. Al termine, ricevimento nella sala consiliare del Comune per la consegna di riconoscimenti alla brigata, al comandante della Brigata e ai comandanti degli otto reparti che dipendono dalla brigata alpina Julia. Seguirà la sfilata della Fanfara dal piazzale Divisione Julia fino a Terrazza a Mare.

Alle 17.45 santa messa nella chiesa di Lignano con il Coro alpini Passons. Alle 19 sfilata per le vie del centro cittadino con la Fanfara seguita da alcuni mezzi storici e dal reparto alpino Fiamme verdi da via Centrale (farmacia) fino alla Terrazza a Mare; al termine della sfilata gli automezzi storici resteranno in esposizione fino al 1° settembre compreso.

Alle 21 nella sala cinematografica del Cinecity, conferenza sul tema ‘La Brigata alpina Julia ieri … oggi … domani…’ con la presenza del generale Vezzoli, del generale Giovanni Marizza, del generale Paolo Serra (in video conferenza), del generale Claudio Mora, con la partecipazione del giornalista Toni Capuozzo.

Domenica 1 settembre alle 8 ammassamento sul lungomare Trieste, via Miramare e piazza Abbazia. Alle 10 sfilamento con la presenza del labaro dell’Associazione nazionale alpini da piazza Abbazia fino a Terrazza a Mare.