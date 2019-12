A Lignano i premi Mille Giorni di Sole

I più fortunati hanno trascorso una confortevole settimana in Hotel, altri hanno beneficiato dei servizi della spiaggia, chi per un week end chi per una giornata; sono i vincitori del concorso Mille Giorni di Sole proposto dagli operatori del Consorzio Spiaggia Viva Cuore di Lignano, che ormai da quattro anni è associato alla presenza del Presepe di Sabbia a Lignano Sabbiadoro e a ogni edizione “bacia” qualcosa come settecento vincitori mettendo in palio un migliaio di giornate da trascorre al mare durante l’estate, fra permanenze giornaliere, week end e settimane negli uffici spiaggia, fino alle cinque settimane di villeggiatura per due persone negli hotel Marin, President, Croce del Sud, Gambrinus e Adria.



Il concorso iniziato già da qualche giorno è riservato ai visitatori del Presepe di Sabbia allestito nella zona della Terrazza a Mare, i quali utilizzando il numero seriale che viene consegnato all’ingresso possono provare a vincere una delle mille giornate di sole messe in palio, scrivendo un Sms al numero 366/6358457, oppure utilizzando la scheda disponibile all'indirizzo www.spiaggiaviva.com e poi attendere l’estrazione dei numeri vincitori il prossimo mese di aprile.



"Il concorso è nato con la filosofia di ricambiare quanti scelgono di visitare la Città di Lignano Sabbiadoro anche nei mesi invernali – spiega Donatella Pasquin presidente del Consorzio Spiaggiaviva - infatti a tornare a Lignano, nostro ospite la prossima estate, sarà proprio chi sceglie di trascorre una giornata al mare, anche in queste settimane invernali, partecipando alle diverse iniziative proposte dalla programmazione di “Natale d'a… mare”, alla quale collaborano attivamente tante associazioni, come Lignano in Fiore, la Pro Loco e l’associazione Dome Aghe & Savalon che ogni anno cura l’allestimento del Presepe. Senza dimenticare le tante iniziative culturali di intrattenimento, il tradizionale mercatino e le iniziative per il Capodanno. Per gli operatori della spiaggia – ricorda la presidente Pasquin – l’organizzazione del concorso è un ulteriore modo per promuovere la magia del mare e della spiaggia fuori stagione, proponendo un modo per trascorrere una giornata diversa al mare, in inverno, con la possibilità di tornarci fra qualche mese ospite della città".