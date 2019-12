A Lignano il convegno nazionale dei Giovani Mussulmani

Dal 26 al 29 dicembre Lignano Sabbiadoro ospiterà nuovamente il convegno nazionale dell’Associazione dei Giovani Musulmani d’Italia (Gmi), giunto alla diciottesima edizione. In Friuli è previsto l’arrivo da tutta Italia di centinaia di giovani musulmani. Il convegno di quest’anno è intitolato “Il tuo oggi, il nostro domani” ed è incentrato sulla responsabilità individuale che i giovani portano verso loro stessi e di conseguenza, anche verso la società. Qualità di genere, il cambiamento climatico, la gioventù come chiave del miglioramento – spiega una nota dei Gmi - rappresentano alcuni dei numerosi aspetti che verranno trattati durante tale esperienza, anche con la partecipazione di relatori di calibro nazionale, europeo e internazionale. In particolare, terranno conferenze Giuseppe Onufrio di direttore Greenpeace Italia, Imen Jane esperta politica ed economia, Yasmine Ouirhane premio Giovane europea 2018, Yasmeen Youssef ricercatrice e psicologa egiziana-canadese e fondatrice di Al-Salam e Sumaya Abdel Qader, ricercatrice, sociologa, consigliera e autrice del libro "Quello che abbiamo in testa".