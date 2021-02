A Lignano, il fitness è all'aria aperta

Lignano Sabbiadoro sarà l'unica città della regione a dotarsi di una struttura Calisthenics vista mare, direttamente sulla spiaggia. L’outdoor fitness, infatti, è uno dei settori sportivi più dinamici e in crescita nel mercato del wellness e del fitness. Complice anche la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Coronavirus, pratiche sportive all’aria aperta come il Calisthenics, lo streetworkout o, più in generale, l’allenamento funzionale, sono sempre più praticate da persone di ogni età.



A Lignano saranno installate due nuove strutture dedicate allo sport a corpo libero all’aria aperta: una tra Via Genziana e il Lungolaguna Trento e l’altra presso il Lungomare Trieste. Quest’ultima è la prima struttura Calisthenics in regione posizionata direttamente sulla sabbia del litorale friulano.



“Negli ultimi anni il concetto di fitness si è evoluto unendo diversi fattori come sport, benessere e divertimento, ma anche la bellezza dei luoghi dove praticarlo” ha dichiarato il Vice Sindaco e Assessore allo Sport della Città di Lignano Sabbiadoro,. “Mantenere in forma il proprio corpo e la propria mente attraverso degli esercizi coinvolgenti, svolti in un ambiente naturale può essere davvero la chiave per diffondere sempre più la cultura del wellness. Infatti, un altro punto di forza di queste nuove strutture è che sono state posizionate in luoghi di alto livello paesaggistico; una struttura è stata collocata presso il parco pubblico tra Via Genziana e il nostro caratteristico Lungolaguna, mentre la seconda è stata posizionata direttamente sulla sabbia dorata della spiaggia libera, tra l’Ufficio spiaggia 11 e 13 del Lungomare Trieste. La nostra città si è sempre dotata di numerose strutture dedicate allo sport. Con riguardo al fitness all’aria aperta, queste nuove strutture vanno ad aggiungersi a quelle già presenti e diffuse in tutte le zone della Città, presso il suggestivo Parco Hemingway, il Centro Giovani L.HUB Park o, ancora, quelle presenti presso il Parco Comunale di Via Casabianca in zona Riviera. Con queste nuove strutture Calisthenics Lignano Sabbiadoro si conferma sempre di più Città dello sport e della bellezza nel praticarlo”.Molto soddisfatto anche il Sindaco della Città di Lignano Sabbiadoro,, che ha dichiarato: “Dopo le opere di ammodernamento apportate allo Stadio Teghil, gli interventi di ristrutturazione della Palestra comunale e i lavori appena avviati per la creazione del nuovo Skatepark, siamo riusciti in breve tempo a realizzare queste due nuove strutture sportive dedicate agli amanti del fitness all’aria aperta. Queste installazioni sono state collocate in luoghi di assoluto pregio, allo scopo di garantire servizi di elevata qualità alla Comunità e ai nostri affezionati ospiti e al fine di assicurare un’offerta turistica sempre di alto livello”.Per garantire un ulteriore servizio e una maggiore conoscenza delle strutture presenti sul territorio, attraverso la fotocamera del proprio smartphone è possibile leggere l’apposito QR Code, che fornisce un collegamento diretto alla mappa presente sul sito del Comune di Lignano.