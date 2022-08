A Lignano la finale di Miss Friuli Venezia Giulia

Ritorna, al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro la finale regionale di Miss Friuli Venezia Giulia. Il prestigioso appuntamento è fissato per sabato 3 settembre alle 21 quando sul palcoscenico sfileranno le ragazze che si sono aggiudicate le selezioni iniziate in Friuli Venezia Giulia già nel mese di aprile e si accenderanno le telecamere per la diretta di Telefriuli.

Nel corso dello spettacolo presentato da Michele Cupitò si esibiranno anche i ballerini del Club Diamante Friuli Venezia Giulia e la talentuosa cantante Nicole Vioto; l’organizzazione sarà curata dalla “S.I.L. - Società Imprese Lignano S.p.A.” che gestisce la storica struttura posta sul Lungomare Riccardo Riva di Lignano Sabbiadoro con il coordinamento e la direzione artistica di Paola Rizzotti, titolare dell’agenzia “modashow.it” esclusivista in Regione del più popolare concorso nazionale di bellezza, giunto quest’anno all’ottantatreesima edizione.

Ospiti della finale dove, oltre a “Miss Friuli Venezia Giulia” si eleggerà anche “Miss Cinema Friuli Venezia Giulia”, Elisa Molettieri “Miss Friuli Venezia Giulia 2021” ed Erika Rebbelato “Miss Sport Friuli Venezia Giulia 2021” sesta classificata a “Miss Italia 2021”.

L’ingresso al Centro Congressi Kursaal per assistere allo spettacolo di sabato, sarà gratuito sino ad esaurimento dei posti a sedere e l’accesso in sala sarà consentito fino alle 20.45.

In attesa dell’elezione di “Miss Friuli Venezia Giulia” del 3 settembre, i titoli di “Miss Rocchetta Friuli Venezia Giulia e di “Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia” saranno assegnati, venerdì 2 settembre alle ore 20.45, in Piazza Vittoria a Cordenons.

La vincitrice di “Miss Friuli Venezia Giulia” e degli altri titoli regionali saranno ammesse alle prefinali Nazionali di “Miss Italia”. Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.

Nella foto Parisotto, Elisa Molettieri Miss Fvg 2021