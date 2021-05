A Lignano lo Zoo Punta Verde si prepara a riaprire

E' tutto pronto a Lignano, per la riapertura del Parco Zoo Punta Verde che dal 6 maggio sarà nuovamente aperto al pubblico.

Naturalmente i visitatori dovranno rispettare le disposizione anti Covid e una serie di regolette che, oramai, sono diventate da un anno a questa parte la prassi: distanziamento, mascherina e mani sempre pulite!



Il Parco Zoo Punta Verde ha annunciato sui social e attraverso il sito ufficiale (https://www.parcozoopuntaverde.it/) la ripresa dell'attività con una serie di divertenti foto per ribadire le regole anti Covid con protagonisti gli ospiti a quattro zampe dello zoo.

Dal 6 maggio, quindi, sarà possibile accedere al Punta Verde, con obbligo di prenotazione nel fine settimana e nei festivi con l'acquisto del biglietto online a data chiusa o con prenotazione online gratuita per i possessori di abbonamenti e biglietti a data aperta.



Alcuni servizi sono temporaneamente sospesi, come il corridoio interno delle piccole scimmie e la foresta del bradipo, aree al momento non visitabili; i distributori mangime caprette e fattoria non sono disponibili; il servizio noleggio passeggini, sedia a rotelle e carrettini è momentaneamente sospeso.



Sono attivi, invece, il Self-service, con servizio solo nel fine settimana e consumazione esclusivamente all'esterno; Servizio bar con consumazione all'esterno; Zoovenir aperto, ma con ingresso contingentato; Area picnic solo all'aperto.