A Lignano nuovi video corsi gratuiti di formazione

Nell'ambito delle attività del Corpo di Polizia Locale, l’Amministrazione comunale della Città di Lignano Sabbiadoro ha organizzato una serie di attività formative su vari temi importanti, come la sicurezza, l’educazione e l’autodifesa femminile.

Queste iniziative avrebbero dovuto svolgersi in presenza ma, viste le restrizioni legate al contenimento dell’emergenza epidemiologica in corso, si terranno in modalità webinar, di video corsi o di lezioni on-line.

Nell’ambito di ciascun tema affrontato saranno poi specificate tutta una serie di tematiche tramite l’aiuto di esperti dei vari settori.

Le iscrizioni si possono effettuare gratuitamente sul sito internet del Comune di Lignano Sabbiadoro, su www.irss.it/Iscrizione-sicurezza-lignano-2020, oppure tramite QR code. Agli iscritti saranno inviate le indicazioni per accedere ai vari appuntamenti.

Le attività sono tutte realizzate in collaborazione con l’IRSS (Istituto di Ricerca e Sviluppo Sicurezza), con il contributo della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il Sindaco della Città di Lignano Sabbiadoro, avv. Luca Fanotto ha così commentato: “La nostra Amministrazione è da sempre vicina alle esigenze dei cittadini e, soprattutto in questo particolare momento, di concerto con il Corpo di Polizia Locale, abbiamo deciso di continuare a proporre delle attività formative utili su dei temi che riteniamo molto importanti per la tutela e lo sviluppo della nostra Comunità.

Ringrazio il Comandante dell’Ufficio di Polizia Locale, dott. Alberto Adami per aver saputo organizzare al meglio tutte queste attività, e colgo altresì l’occasione per salutare tutti coloro che parteciperanno a questi nuovi videocorsi”.