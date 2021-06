A Lignano Pineta il Simposio di Mosaico

L’ultimo tassello è pronto per completare l’importante riqualificazione artistica di tutti gli stabilimenti balneari intrapresa da alcuni anni dalla società Lignano Pineta.



Prenderà il via lunedì 7 giugno (e proseguiranno fino al 22 giugno quando ci sarà l’inaugurazione ufficiale) da parte della Scuola di Mosaico del Friuli con sede a Spilimbergo, la sesta edizione del Simposio che porterà alla realizzazione del mosaico al bagno 1 – bandiera olandese, su disegno dell’artista Carlo Ciussi: all’opera Nina Biagi, Ilaria Caputi, Sabrina Kurdic, Viviana Mora, Isabella Petrangeli e Beatrice Tagliapietra, sei fra diplomate e specializzande della storica scuola di Spilimbergo, retta da un consorzio nel quale di recente si è associata anche la Città di Lignano Sabbiadoro.



Con questo nuovo disegno prosegue l’impegno della società Lignano Pineta, con il suo presidente, Giorgio Ardito, teso a trasformare il Lungomare Kechler in un vero e proprio museo all’aperto, dove si possono già ammirare i lavori realizzati nelle precedenti edizioni del Simposio di Mosaico che ha visto l’esordio nel 2016 con l’opera realizzata al bagno 7 - bandiera austriaca, su disegno del pittore Gianni Borta e proseguito con i mosaici del bagno 4 - bandiera italiana su disegno dell’artista Giorgio Celiberti, del bagno 5 - bandiera svizzera su disegno dell’artista Luigi Del Sal, al bagno 3 - bandiera inglese su disegno dell’architetto, urbanista e pittore Marcello D’Olivo e al bagno 2 - bandiera tedesca su disegno dello scultore e pittore, Luciano Ceschia



Per illustrare i particolari delle opere realizzate giovedì 24 giugno alle ore 11.00 all’hotel President si terrà una conferenza stampa con ospiti il presidente e il direttore della Scuola di Mosaico del Friuli Stefano Lovison e Gian Piero Brovedani, l’assessore alla cultura del Comune di Spilimbergo Anna Bidoli, l’assessore alla cultura del Comune di Lignano Sabbiadoro Ada Iuri e il presidente e la consigliera delegata della Società Lignano Pineta Giorgio e Lucia Ardito.