A Lignano Pineta scatta Happy Summer

Sarà un’estate felice quella che bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado potranno trascorrere all’Happy Summer, il centro estivo allestito nell’area verde che si affaccia sul Lungomare Kechler angolo raggio di Levante, proprio di fronte al bagno 4 - bandiera italiana.

Da questi primi giorni di giugno e fino al prossimo settembre, ogni giorno, dalle 9 alle 18, il parco Happy Summer dispenserà divertimento e intrattenimento, ma anche formazione grazie ai laboratori Montessori organizzati per i più piccoli e l’attività di studio in tutte le materie per i frequentatori più grandicelli.

Già la location – messa a disposizione dalla società Lignano Pineta spa – è garanzia di divertimento e ancora di più lo sono le attività proposte, tra laboratori creativi, giochi di gruppo, ballo, yoga bimbi e meditazione play english. Spazio anche alle famiglie con le conferenze sulla genitorialità e l’appuntamento settimanale, ogni mercoledì alle 18, con lo yoga family.

Per accedere al parco è necessario inviare una mail di registrazione all’indirizzo: happylorninglignano@gmail.com