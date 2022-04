A Lignano prosegue la Festa dei Fiori

Si avvia a conclusione il ricco calendario di eventi che sta caratterizzando la 36esima edizione della Festa dei Fiori, organizzata di nuovo in presenza, dopo due anni di evento virtuale, dall’associazione Lignano in Fiore Onlus.



Per l’appuntamento in programma nella giornata di venerdì 29 aprile dalle 15 alle 20 la manifestazione lascia la storica sede di Parco Hemingway per trasferirsi al Parco Junior, dove, come avviene già da 11 anni, i bambini delle scuole dell’infanzia e primaria di Lignano Sabbiadoro, potranno trascorrere un intero pomeriggio di divertimento, “ospiti” del Parco Junior che per Lignano in fiore ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente la struttura.



«Un riconoscimento bello e generoso al ruolo che Lignano in Fiore svolge nel mondo dell’infanzia – commenta Donatella Pasquin, presidente della Onlus - ma anche per ricordare con un gesto tangibile di solidarietà, tutti i bambini ai quali la guerra nega i diritti fondamentali, non ultimo il diritto al gioco, momento fondamentale di serenità e di crescita. Impegno quanto mai doveroso per Lignano Sabbiadoro che non dimentica di essere stata nel 1987 la città-culla della Carta ONU dei Diritti dell’Infanzia».



La programmazione di Lignano in Fiore vede tutta una serie di appuntamenti ospitati al Parco Hemingway: venerdì 29 aprile, alle 18 l’esibizione di balli di gruppo alla pagoda e dalle 19 la serata della tradizione culinaria friulana.Tra sabato e domenica spazio allo sport e all’attività motoria con yoga, pilates, ginnastica artistica e bike tour, alle attività manuali (laboratorio del legno e della pittura e attività sul riciclo, all’approfondimento con il progetto legalità per le scuole, il progetto solidarietà e il progetto educativo delle associazioni sportive di Lignano Sabbiadoro.E ancora, teatro, musica e un’interessante esperienza di bird watching.L’ultimo evento in programma si terrà il prossimo 10 maggio a Terrazza a Mare alle ore 20.30, con ospite Salvatore Attanasio, padre di Luca, il giovane ambasciatore italiano ucciso in Congo un anno fa.