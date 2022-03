A Lignano Sabbiadoro una nuova area giochi per l'estate

Con la volontà di migliorare e ampliare ulteriormente gli spazi dedicati ai bambini, proseguono anche nel mese di marzo i lavori di riqualificazione nel Parco San Giovanni Bosco, uno dei luoghi simbolo e punto di riferimento di Lignano Sabbiadoro.

Il parco rappresenta un elemento storico della località turistica, un’area centrale per la sua posizione – congiunge il Duomo di Lignano con la spiaggia – e di conseguenza molto frequentata da residenti e turisti soprattutto nei mesi estivi, quando si riversano nel parco per trascorrere alcune ore di svago insieme ai propri figli.



Gli interventi sono partiti a febbraio e stanno riguardando in particolare il rifacimento totale della pavimentazione in gomma colata che attutisce i traumi in caso di caduta accidentale. L’area trattata è di circa 340 metri quadrati ed è posta alla base dei giochi, anch’essi interessati dall’introduzione di nuovi elementi ricreativi con l’obiettivo di dare ai bambini maggiori spazi e occasioni di divertimento. Fondamentale, all’interno del progetto dei lavori, anche la sostituzione del porfido e delle caditoie, per aumentare il livello di sicurezza dell’area giochi.



Gli interventi di riqualificazione prevedono anche la disposizione di nuove panchine e di alcune strutture dell’illuminazione pubblica, che renderanno attraente e disponibile il parco anche durante le serate lignanesi.«L’investimento per il Parco San Giovanni Bosco – specifica il Sindaco di Lignano, Luca Fanotto – è di 230 mila euro, prevediamo di chiudere i lavori per la fine di aprile così da essere pronti a offrire un’area rinnovata per le festività pasquali. Anche in questo intervento abbiamo privilegiato la valorizzazione di spazi esistenti, bisognosi però di essere realmente attrattivi e sicuri, coordinati, anche dal punto di vista delle scelte estetiche, a ciò che circonda la zona».