A Lignano scalda i motori l'Italian Bike Week

Dopo la pausa estiva, la Biker Fest International presenta un nuovo motoraduno di fine stagione: si tratta dell'Italian Bike Week in programma dal 15 al 18 settembre, sempre a Lignano Sabbiadoro.

Oltre al tradizionale programma al Luna Park Strabilia, la novità dell’edizione 2022 è il focus sui percorsi di Off Road e Adventure, con tutte le discipline che questo fantastico mondo delle due ruote può portare. Ci sarà, infatti, un’area interamente dedicata a vari “Tracciati su terra” con numerose attività. Si parte dalle Case Moto Ufficiali che metteranno in mostra i nuovi modelli freschi di fabbrica, ma soprattutto permetteranno, con la proposta dei Test Ride, di “provare” le nuove gamme: Adventure, Enduro, Cross e Off Road in genere.

Altra proposta coinvolgente sarà la Risalita del Tagliamento, organizzata da giovedì a domenica da MV Adventure Asd, un percorso turistico di circa 70 chilometri che si snoderà interamente su strade secondarie e sterrate, per osservare da vicino l’unicità e la bellezza naturale del fiume.

Il venerdì mattina il Moto Club Sabbiadoro (in collaborazione con il locale Rotary Club) riproporrà la Enduro Therapy coinvolgendo i ragazzi del Campp di Rivignano-Teor e Latisana: una giornata con le moto da fuoristrada all’insegna del divertimento e della spensieratezza, per donare anche a chi affronta le difficoltà della vita, un momento di adrenalina.

Sabato e domenica ritornano gli Enduro Days giunti alla 14esima edizione: un tracciato delimitato dove chi vorrà, in sella alle proprie moto, potrà sbizzarrirsi su un fettucciato di oltre 5 chilometri. (Per iscrizioni). Inoltre saranno proposti da Motorismo Riding Experience minicorsi di guida sicura su sterrato, che daranno la possibilità anche ai meno ferrati del settore Off Road di conoscerne le tecniche, seguiti da piloti esperti nella disciplina.

Nel tripudio di novità c'è anche la Cavalcata in Notturna per Moto Tassellate, che partendo dal Luna Park, porterà i bicilindrici Adventure tra le Country Road del Friuli a partire dalle 21 di sabato 17 settembre, fino alle prime ore dell’alba di domenica 18.

Tante altre attività sono previste per il pubblico amante delle avventure all’insegna della terra, delle dune e dell’asfalto, mentre al Luna Park nulla cambia rispetto alla storica Biker Fest. Tutto pronto per scaldare i motori e gli animi in un’atmosfera che fa eco al Biketoberfest di Daytona.

L'inaugurazione ufficiale venerdì 16 alle 12 nel villaggio del Luna Park. L'Italian Bike Week ha tutte le carte in regola per replicare l’enorme successo della Biker Fest International, che a maggio ha portato ben 100.000 presenze da tutta Italia ed Europa nella cittadina balneare friulana, con una significativa ricaduta turistica ed economica. Al taglio del nastro sul Main Stage, gli organizzatori Carla Battigelli, Moreno e Micke Persello accoglieranno i rappresentanti istituzionali, tra cui Piero Mauro Zanin, Presidente del Consiglio regionale, e il sindaco di Lignano Laura Giorgi. Special guest saranno Marco Lucchinelli, amatissimo Campione del mondo Suzuki della classe 500 nel 1981, e Fausto Ricci, pilota del Mondiale 500 nel team HRC e campione europeo nel 1988.

