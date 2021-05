A Magnano la consegna della Costituzione ai 18enni

"Da questo delicato e importante passaggio di consegne, insieme alla generosità alla quale vi ha chiamati l'Associazione friulana Donatori di sangue (Afds), può e deve nascere quella speranza che ci rende fiduciosi sul fatto che la terza ripartenza del Friuli Venezia Giulia avrà lo stesso successo delle due che l'hanno preceduta". Lo ha sottolineato in piazza Ferdinando Urli a Magnano in Riviera (Udine) il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, nel corso di una significativa cerimonia organizzata dalla locale Amministrazione comunale insieme alla sezione magnanese dell'Afds presieduta da Fabio Revelant.

"La consegna della Costituzione in queste giovani mani diventa così un atto fondamentale - ha aggiunto il presidente del Cr Fvg - perché i nostri ragazzi entrano a pieno titolo nella società civile e, attraverso gli insegnamenti e i valori in essa contenuti, possono recuperare anche quel impegno nei confronti del prossimo in un'ottica di generosità con l'obiettivo di ricercare sempre il bene comune. Tramite questo studio e l'attenzione nei confronti del nostro Statuto di autonomia possono inoltre rilanciare anche la specialità del nostro Friuli, pronto a risollevarsi anche dopo questa grave pandemia".

L'evento, ospitato davanti al Municipio, ha visto la consegna di un defibrillatore automatico esterno (Dae) donato alla comunità dall'Afds, alla quale è seguita quella delle borse di studio in memoria del primo cittadino della ricostruzione, Romeo Piccoli (riservate agli studenti più meritevoli emersi nel corso dell'anno scolastico 2019-20) e anche delle tradizionali copie della Costituzione della Repubblica italiana, comprensive dello Statuto speciale della Regione Autonoma Fvg, riservate ai neo diciottenni.

"Possiamo essere tutti attori principali del nostro futuro: abbiamo in mano questa opportunità - ha proseguito Zanin - e dobbiamo sfruttarla al meglio. Dovete essere orgogliosi di essere figli di quel padri che hanno reso autonoma questa regione e il Cr Fvg rilancia la tutela della sua specialità attraverso la tutela delle sue quattro lingue principali, la cui difesa costituisce la radice che ci rende davvero friulani".

L'evento, che ha visto anche la partecipazione del consigliere regionale Lorenzo Tosolini (Lega), è stato aperto dalle parole del sindaco del Comune di Magnano in Riviera, Roberta Moro, che ha evidenziato "la presenza di tre temi importanti e interconnessi, ma forti di un unico filo conduttore: i giovani, la solidarietà e l'obbligo morale alla donazione. Passiamo il testimone proprio a questi ragazzi nella corsa a staffetta della vita dove ci sono gli ostacoli, ma anche un traguardo e una vittoria finale che può essere raggiunta solo attraverso il lavoro di squadra, promuovendo la cultura del senso civico, dell'appartenenza alla società civile e alla comunità".

"Questa iniziativa - ha concluso il presidente del Cr - ci conduce verso i prossimi mesi di speranza con una grande voglia di incontrarsi, di parlare e di recuperare quel rapporto umano e quella vicinanza che costituiscono elementi cardine delle comunità friulane".