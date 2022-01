A Majano le aurore boreali di Gabriele Menis

Sabato 8 gennaio 2022, con inizio alle ore 20.30, presso la sala consiliare del Comune di Majano si terrà l'evento "Arctic Lights – l'aurora boreale e la magia della Lapponia" organizzato dall'Amministrazione Comunale di Majano e a cura del fotografo professionista friulano Gabriele Menis. La serata sarà moderata dal giornalista Alessandro Di Giusto. Le immagini e i video, correlati da contenuti inediti, ritraggono il fascino dell'estremo nord della Lapponia, fulcro della cultura “Sami”, luoghi dove regna la natura allo stato puro tra neve, ghiaccio, renne e le spettacolari “luci del nord”.



"In concomitanza con l'inizio dell'anno nuovo e la fine delle festività natalizie - afferma l'Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili, Giulia Benedetti - abbiamo deciso di invitare il fotoreporter friulano Gabriele Menis per far assaporare un po' di magia della Lapponia anche agli interessati del nostro Comune". Menis viene denominato 'cacciatore di aurore boreali' perché perlustra quelle terre da diversi anni e accompagna i viaggiatori in tour fotografici fuori dalle rotte turistiche. Le zone ritratte nelle fotografie e nei video raffigurano le terre lapponi più lontane dall'inquinamento luminoso, a nord del Circolo Polare Artico nella zona di Inari, Ivalo e Capo Nord e a sud nella Valle del Tornio, fiume che divide la Finlandia dalla Svezia. Al termine dell'evento sarà inoltre disponibile il calendario fotografico 2022, che raccoglie alcune delle più belle immagini scattate da Menis negli ultimi otto anni di esplorazioni nel Grande Nord.



L'ingresso è gratuito, ma è necessario il green pass rafforzato. La prenotazione è obbligatoria chiamando l'Informagiovani Majano al numero 0432/948455 int. 234 o mandando una mail a informajano@comune.majano.ud.it.